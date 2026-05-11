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Ojo a los alérgicos: alertan en Extremadura de la comercialización de un complemento alimenticio con pescado no declarado

La AESAN recomienda a las personas con alergia al pescado no consumir NDL Pro-Health Articulations, distribuido en varias comunidades, entre ellas Extremadura

El aviso se refiere a varios lotes del complemento alimenticio 'NDL Pro-Health Articulations'.

El aviso se refiere a varios lotes del complemento alimenticio 'NDL Pro-Health Articulations'. / Aesan

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este lunes a las personas con alergia al pescado de la presencia de este alérgeno no declarado en el etiquetado del complemento alimenticio NDL Pro-Health Articulations, de la marca NDL Pro-Health.

La alerta afecta a todos los lotes del producto que no incluyan el pescado en su etiquetado. Se trata de un complemento alimenticio comercializado en envases de 30 cápsulas y conservado a temperatura ambiente.

Según la información trasladada por la AESAN, la distribución inicial del producto se ha realizado en varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura. También ha llegado a Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Murcia, aunque no se descarta que pueda haber sido redistribuido a otros territorios.

La alerta ha sido comunicada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). El objetivo es que las comunidades autónomas verifiquen la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Recomendación para alérgicos

Como medida de precaución, la AESAN ha recomendado a las personas con alergia al pescado que pudieran tener este complemento alimenticio en sus hogares que se abstengan de consumirlo.

La agencia ha aclarado, no obstante, que el consumo de este producto "no comporta ningún riesgo para el resto de la población".

Noticias relacionadas y más

El producto afectado es NDL Pro-Health Articulations, de la marca NDL Pro-Health, en formato de 30 cápsulas. La advertencia se refiere a todos los lotes en los que el pescado no figure declarado en el etiquetado.

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