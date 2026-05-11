Apag Extremadura Asaja suspende la acampada ante el ministerio por la “represión” del Gobierno central

Apag Extremadura Asaja ha anunciado la suspensión temporal de la acampada reivindicativa que mantenía frente al Ministerio de Agricultura, en Madrid, tras recibir una resolución de la Delegación del Gobierno que, según la organización, impide continuar la protesta en el punto donde se venía desarrollando. La entidad agraria extremeña acusa al Ejecutivo central de intentar ocultar y silenciar las reivindicaciones de agricultores y ganaderos mediante una decisión que considera “caciquil, sectaria y opresora”.

Una protesta del campo frente al Ministerio

La organización sostiene que la acampada se había desarrollado durante varios días de forma pacífica, respetuosa y ajustada a la legalidad, por lo que considera “intolerable” que se haya ordenado desplazarla entre 50 y 100 metros de su ubicación original, situada frente a la puerta principal del Ministerio. Apag Extremadura Asaja interpreta esta medida como un intento de apartar del foco público una protesta convocada para denunciar la situación límite que atraviesan numerosos sectores del campo español.

Juan Metidieri, durante la rueda de prensa de este lunes. / El Periódico

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha afirmado que durante los días de movilización “hemos sufrido un marcaje absoluto por parte de las fuerzas del orden”. Metidieri denuncia que los agricultores concentrados han soportado una vigilancia y una presión que considera impropias de un Estado democrático hacia ciudadanos que defienden el futuro del campo y la soberanía alimentaria.

“Nos han intentado censurar”

“Nos han intentado censurar, limitar y coaccionar. Hemos vivido momentos de auténtica opresión por parte de la Administración”, ha asegurado Juan Metidieri. El dirigente agrario ha insistido en que los participantes en la acampada no incumplieron en ningún momento las condiciones comunicadas oficialmente a la Delegación del Gobierno.

Desde Apag Extremadura Asaja vinculan el aumento de la presión administrativa y policial con las acciones simbólicas realizadas el jueves, cuando se vertieron frente al Ministerio productos agrícolas en crisis como arroz, maíz, trigo y cebada. Con esta protesta, la organización pretendía visibilizar la ruina que, a su juicio, afecta a sectores productivos fundamentales para Extremadura y para el conjunto del campo español.

Críticas al Gobierno por la situación del campo

“La realidad es que al Gobierno no le ha gustado que denunciemos el atraco que está sufriendo el campo español”, ha señalado Metidieri, en referencia a la pancarta instalada en la acampada con el lema “Contra el atraco del Gobierno al campo”. La organización agraria mantiene que las políticas actuales están llevando al límite a agricultores y ganaderos, especialmente por la falta de protección frente a la competencia exterior y por la ausencia de una verdadera preferencia comunitaria.

Ante esta situación, Apag Extremadura Asaja ha optado por suspender temporalmente la acampada, aunque recalca que esta decisión no supone el final de las movilizaciones. La organización advierte de que continuará defendiendo la soberanía alimentaria, la agricultura y la ganadería españolas frente a unas medidas que, según denuncia, comprometen la viabilidad del sector primario.

“Volveremos con más contundencia”

“Volveremos. Y volveremos con más contundencia, porque no vamos a permitir que se coarte la libertad de expresión de los agricultores y ganaderos españoles”, ha subrayado Juan Metidieri. El presidente de Apag Extremadura Asaja ha dejado claro que la suspensión de la acampada responde a la presión recibida, pero no implica una renuncia a seguir reivindicando soluciones para el campo.

La entidad ha agradecido el apoyo recibido por miles de ciudadanos, organizaciones agrarias y agricultores llegados desde distintos puntos de España. Apag Extremadura Asaja ha destacado especialmente el respaldo de participantes procedentes de Ávila, Burgos, Valladolid, Álava, Navarra y Tarragona, además de otras provincias que se han sumado a la defensa del sector primario.

Defensa de la soberanía alimentaria

La organización reitera que seguirá luchando por la soberanía alimentaria, por la implantación de una verdadera preferencia comunitaria y por el respeto a la agricultura y la ganadería españolas. Apag Extremadura Asaja sostiene que ni Europa, ni España, ni ninguna región pueden permitirse destruir y maltratar a quienes garantizan los alimentos de todos los ciudadanos.

“Ni Europa, ni España, ni ninguna región pueden permitirse destruir y maltratar a quienes garantizan los alimentos de todos los ciudadanos”, concluye Apag Extremadura Asaja.