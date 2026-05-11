El proceso de regularización de migrantes "fluye" en Extremadura tras unas primeras semanas de atasco

El proceso extraordinario de regularización de migrantes en Extremadura ha comenzado a ganar velocidad tras semanas marcadas por los problemas en la emisión de certificados de vulnerabilidad, uno de los documentos clave para muchas personas que intentan acceder al procedimiento antes del 30 de junio. Administraciones, entidades sociales y asociaciones colaboradoras aseguran ahora que la situación se ha desbloqueado y que los trámites "están fluyendo" en la ciudad y en el conjunto de Extremadura.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mantenido este lunes una reunión con 15 entidades acreditadas y organizaciones sociales que trabajan directamente con personas migrantes. El objetivo del encuentro ha sido reforzar la coordinación y evitar nuevos cuellos de botella en un proceso que afecta a cientos de personas en la región.

Extremadura: "un ejemplo para la regularización"

"Hemos realizado una reunión de puesta en común, de colaboración entre todos, y solo puedo mostrar mi enorme satisfacción con el compromiso de todas las entidades", ha señalado Quintana, defendiendo que Extremadura "sea un ejemplo para la regularización de migrantes".

El delegado ha recordado además que actualmente existen varias vías para completar el procedimiento: de forma digital, mediante cita previa en oficinas del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSS) y en algunas de Correos o a través de las entidades acreditadas. Según explica, las oficinas todavía tienen margen suficiente para asumir nuevas solicitudes y ha pedido no esperar al último momento.

"No queremos que se nos acumule en junio, sino que se vaya haciendo ahora mismo, que hay todavía una capacidad suficiente para abordarlo", ha aseverado.

José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura, atiende a los medios de comunicación en Badajoz. / J. H.

Certificados de vulnerabilidad

Uno de los asuntos centrales de la reunión fue la situación de los certificados de vulnerabilidad, un documento especialmente importante para migrantes que no pueden acceder al procedimiento por la vía de un precontrato laboral. Sobre este punto, Quintana ha defendido que actualmente "no están existiendo problemas en ningún ayuntamiento" y ha recordado.

Del mismo modo, ha dicho que si surgiera alguna incidencia las entidades acreditadas también pueden emitir esos certificados. "Por lo tanto, no hay ningún problema en la gestión. Ninguno", ha insistido.

Llegar a "todos los que quieran"

La responsable territorial de Accem en Extremadura, Mar García Navarro, ha detallado que las organizaciones han detectado "luces, sombras y posibles dificultades", pero ha destacado que el trabajo coordinado está permitiendo resolver incidencias y acompañar a las personas migrantes durante todo el proceso administrativo.

"Queremos asegurarnos de que todas las personas migrantes que residen en Extremadura y quieren acceder a dicho proceso tienen la información y son acompañadas en todos aquellos trámites que se requieren", señala. García Navarro confirma además que la situación en Badajoz "se ha ido agilizando" y explica que una de las claves está siendo la colaboración entre asociaciones para derivar casos y evitar bloqueos administrativos.

"Está fluyendo el proceso", ha afirmado, porque, precisamente, una de las cuestiones que han tratado en el encuentro son los puntos en los que pudiera haber alguna dificultad dentro del propio proceso de regularización y tratar de apoyarse entre las distintas entidades para salvarla.

Mar García Navarro, responsable de Accem Extremadura, atiende a los medios de comunicación en Badajoz. / J. H.

La confirmación más clara de la mejora llega desde la Asociación Migrante Obrera de Extremadura (Amoex). Su presidente, Alejandro Peña, asegura que el principal atasco detectado semanas atrás en Badajoz a través de la tramitación de los certificados de vulnerabilidad por parte del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) se comenzó a resolver desde el 4 de mayo.

"Teníamos el proceso de los certificados de vulnerabilidad estancados", ha especificado Peña, pero "el día 4 de mayo ha empezado Servicios Sociales del ayuntamiento a llamar a todas estas personas que solicitaban este certificado. Actualmente están citando personas todos los días".

El representante de esta asociación destaca que la presión mediática ha tenido parte de impacto en acelerar la resolución al problema. "Vemos que vuestro apoyo ha servido mucho para que esto se agilice y empecemos a salir de ese cuello de botella", ha afirmado.

Alejandro Peña, presidente de la Asociación Migrante Obrera de Extremadura (Amoex), atiende a los medios de comunicación en Badajoz. / J. H.

Sin datos por el momento

Ni la Delegación del Gobierno en Extremadura, ni las entidades que participan en este proceso tienen cifras oficiales del número de migrantes que ya han participado en la regularización.

Pese a ello, desde Amoex calculan que con ayuda de la Fundación Ruy López ya se han tramitado alrededor de 350 certificados de vulnerabilidad, aunque continúan llegando nuevos casos diariamente. La principal demanda, según explicó, sigue siendo la información.

"Los migrantes lo que están buscando ahora es la información de toda la documentación que necesitan". Estamos analizando todas esas documentaciones para que lleven todo el proceso con la documentación necesaria y que nadie se quede atrás, ha señalado.

Perfiles de migrantes en la región

El perfil mayoritario en Extremadura corresponde, según las asociaciones, a trabajadores del campo y mujeres dedicadas al cuidado de personas mayores, muchas de ellas sin posibilidad de presentar un contrato previo de trabajo. "Alrededor del 80% están necesitando el certificado de vulnerabilidad", detalla Peña.

Con el plazo final fijado para el 30 de junio, administraciones y asociaciones centran ahora sus esfuerzos en evitar nuevos retrasos y garantizar que todas las personas que cumplen los requisitos puedan completar su regularización a tiempo en Extremadura.