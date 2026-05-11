Las enfermedades respiratorias lideran los ingresos en una Extremadura que envejece

Las enfermedades del aparato respiratorio se han consolidado como la principal causa de hospitalización en Extremadura, según el último informe de morbilidad hospitalaria del Instituto Nacional de Estadística (INE). Junto a las patologías digestivas y circulatorias, concentran buena parte de los ingresos en la comunidad, reflejando una realidad sanitaria marcada por el envejecimiento de la población y el aumento progresivo de enfermedades crónicas que requieren seguimiento constante.

En total, según los últimos datos anuales completos que ha dado a conocer el INE, correspondientes a 2024, los hospitales extremeños registraron 113.465 altas hospitalarias, lo que supone un incremento respecto al periodo anterior. La estancia media se sitúa en 7,7 días, una cifra que evidencia la presión asistencial y la necesidad de recursos para atender a pacientes que, en muchos casos, presentan cuadros complejos o múltiples patologías asociadas que dificultan su recuperación en periodos cortos.

Las enfermedades respiratorias representan el 13,8 % del total de las altas, situándose en el primer lugar. Este grupo puede incluir afecciones como neumonías, bronquitis o complicaciones derivadas de enfermedades crónicas como la EPOC. Su peso responde a factores como la edad avanzada de la población, la estacionalidad o la presencia de patologías previas que agravan los cuadros clínicos y elevan el riesgo de ingreso hospitalario.

La estancia media se sitúa en 7,7 días, una cifra que evidencia la presión asistencial

A continuación, las enfermedades del aparato digestivo (12,4 %) y las del sistema circulatorio (12,3 %) completan el grupo de patologías más frecuentes. En conjunto, estas tres categorías dibujan una radiografía clara de las necesidades asistenciales en Extremadura, donde los ingresos hospitalarios están estrechamente vinculados a enfermedades comunes que, sin un seguimiento adecuado, pueden derivar en complicaciones graves y prolongadas.

Un sistema sostenido por la red pública

Uno de los datos más significativos es el peso de la sanidad pública en la región. Más del 93% de las altas hospitalarias se registran en centros públicos, muy por encima de la media nacional. Este dato pone de manifiesto el papel central del sistema público en la atención sanitaria y su capacidad para absorber la mayor parte de la demanda asistencial en el territorio.

Más del 93% de las altas hospitalarias se registran en centros públicos, muy por encima de la media nacional.

Además, más de la mitad de las personas ingresadas tienen 65 años o más. Este envejecimiento de la población condiciona directamente tanto el tipo de patologías como la duración de los ingresos, ya que los pacientes de mayor edad suelen presentar enfermedades crónicas o varias dolencias simultáneas que requieren una atención más prolongada, especializada y coordinada.

Estancias más largas en casos complejos

Aunque la estancia media se sitúa en torno a una semana, existen diferencias notables según el diagnóstico. Los trastornos mentales son los que presentan ingresos más prolongados, con estancias muy superiores al resto de patologías. También destacan algunas enfermedades infecciosas o circulatorias, que requieren un seguimiento más intensivo y recursos específicos.

En el caso de las enfermedades respiratorias, la estancia media es más moderada, pero su elevada frecuencia las convierte en uno de los principales factores de presión hospitalaria. A nivel nacional, este tipo de patologías han experimentado uno de los mayores incrementos en ingresos, consolidando una tendencia que también se refleja de forma clara en la región..

Más ingresos y mayor presión asistencial

La tasa de hospitalización en la comunidad se sitúa por encima de la media nacional, lo que indica un mayor número de ingresos en relación con su población. Este incremento responde a factores como el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades crónicas o las características demográficas del territorio.

En este contexto, el sistema sanitario se enfrenta al reto de adaptar sus recursos a una demanda creciente y cada vez más compleja. La prevención, el seguimiento de pacientes crónicos y la coordinación entre niveles asistenciales se perfilan como elementos clave para reducir la presión hospitalaria y mejorar la eficiencia del sistema sanitario en su conjunto.

Los datos reflejan, en definitiva, una tendencia clara: el aumento de las hospitalizaciones, especialmente por causas respiratorias, y la necesidad de reforzar la respuesta sanitaria ante una población que demanda cada vez más atención, cuidados continuados y soluciones adaptadas a nuevas realidades asistenciales.

A este escenario se suma también la necesidad de reforzar la atención primaria como primer filtro del sistema, clave para detectar a tiempo muchas de estas patologías y evitar su agravamiento. La anticipación y la educación sanitaria se consolidan así como pilares fundamentales para contener el aumento de ingresos.

A ello se añade el impacto de factores ambientales y de estilo de vida, que influyen directamente en la aparición y evolución de muchas de estas enfermedades. La contaminación, el tabaquismo o los cambios bruscos de temperatura siguen siendo elementos determinantes en el aumento de patologías respiratorias, especialmente en los meses de mayor incidencia. En paralelo, la alimentación y los hábitos sedentarios también tienen un peso importante en las enfermedades digestivas y circulatorias. Todo ello refuerza la necesidad de políticas preventivas y de promoción de la salud que actúen antes de que sea necesario el ingreso hospitalario.