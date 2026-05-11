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Predicción meteorológica

Las lluvias y el tiempo desapacible siguen presentes en Extremadura hasta el miércoles

Lluvias y chubascos protagonizan el inicio de semana en la región, especialmente en la mitad norte

El mal tiempo sigue protagonizando el inicio de semana en la región.

El mal tiempo sigue protagonizando el inicio de semana en la región. / EP

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Sigue el tiempo desapacible en Extremadura, que inicia la semana manteniendo la inestabilidad y con las lluvias todavía como protagonistas, sobre todo en el norte de la región. Aquí la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que las precipitaciones puedan ser localmente persistentes o fuertes en algunos momentos.

Así, según la predicción de la Aemet, este lunes predominarán los cielos nubosos en la mitad norte e intervalos nubosos en el sur. Se esperan lluvias y chubascos, más frecuentes e intensos en las zonas de montaña del norte, mientras que hacia el sur serán menos probables.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios o bajarán ligeramente, y las máximas subirán un poco. El viento soplará de componente sur, tendiendo después a variable, flojo o moderado. En cuanto a las capitales, Badajoz registrará entre 12 y 24 grados, y Cáceres, entre 11 y 21.

En cuanto a la jornada del martes, continuará el ambiente nuboso, especialmente en el norte, con intervalos de nubes hacia el sur. Volverán las lluvias y los chubascos, que podrán ir acompañados de tormenta y serán más frecuentes en la mitad norte. En el extremo norte no se descarta que puedan ser localmente fuertes. Las temperaturas apenas cambiarán. El viento será flojo y variable, tendiendo a suroeste, aunque podrá soplar con más intensidad en las zonas de tormenta. Los termómetros marcarán 12 grados de mínima y 23 de máxima en Badajoz, y 11 y 20 grados en Cáceres.

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Miércoles

De cara al miércoles, la jornada comenzará con cielos poco nubosos, aunque la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas por nubes de evolución. Habrá probabilidad de chubascos ocasionales, sobre todo en la franja norte y en el extremo occidental, sin descartar tormentas. Las temperaturas seguirán con pocos cambios y predominará el viento de componente oeste, flojo al principio y aumentando a moderado. En Badajoz se esperan 10 grados de mínima y 24 de máxima, mientras que en Cáceres los valores estarán entre 10 y 22 grados.

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