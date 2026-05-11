Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Desde que en el 2016 entrara en vigor en Extremadura la titularidad compartida, 162 hacen uso de esta herramienta

Colectivos ciudadanos, empresarios y representantes locales se darán cita el 20 de mayo en el Puente Internacional de Monfortinho para reclamar mejoras urgentes.

En menos de 200 pasos pasas de las gradas del Teatro Romano (donde la acústica continúa siendo impecable tras 2.000 años) al Anfiteatro

Los espacios donde vivió, el colegio en el que empezó a tocar la guitarra, su instituto, el palacio de congresos, la avenida que lleva su nombre y nuevos espacios culturales dibujan un itinerario para los seguidores del líder de Extremoduro

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En el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras catorce personas por presuntos delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil