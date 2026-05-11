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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 11 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: "Somos esenciales en el mundo rural"
Desde que en el 2016 entrara en vigor en Extremadura la titularidad compartida, 162 hacen uso de esta herramienta
Cuenta atrás para la manifestación en Monfortinho por la autovía, el tren y vías rápidas entre Cáceres y Portugal
Colectivos ciudadanos, empresarios y representantes locales se darán cita el 20 de mayo en el Puente Internacional de Monfortinho para reclamar mejoras urgentes.
Itinerario dorado: recorre Roma en 15 minutos sin salir de Mérida
En menos de 200 pasos pasas de las gradas del Teatro Romano (donde la acústica continúa siendo impecable tras 2.000 años) al Anfiteatro
Una ruta por la Plasencia de Robe: conoce los lugares para redescubrir al músico en su ciudad natal
Los espacios donde vivió, el colegio en el que empezó a tocar la guitarra, su instituto, el palacio de congresos, la avenida que lleva su nombre y nuevos espacios culturales dibujan un itinerario para los seguidores del líder de Extremoduro
Piden 15 años de prisión a Joaquín Parra, expresidente del CD Badajoz, por defraudar 13 millones de euros en IVA de carburantes
En el banquillo de los acusados, además del empresario, se sentarán otras catorce personas por presuntos delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y delito continuado de falsedad en documento mercantil
- Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
- Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
- Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura
- Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño
- El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar
- Educación busca docentes de forma urgente para cubrir ocho plazas en Extremadura