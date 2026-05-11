Solo el 8% de 4.600 aspirantes aprueba la oposición de Enfermería del SES: quedan 170 plazas sin cubrir

Los propios opositores ya lo advirtieron: no fue difícil, sino "imposible". Apenas el 8,6% de 4.600 aspirantes han aprobado el examen de las oposiciones de Enfermería del Servicio Extremeño de Salud (SES), un proceso que no llegará siquiera a cubrir las 569 vacantes ofertadas por la Junta de Extremadura pese a la necesidad de refuerzo de las plantillas sanitarias. "Es una realidad que el resultado del proceso selectivo no cumple con el objetivo de esta administración", confirman fuentes de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

Más preguntas sobre legislación de las que se establecen en las bases de la convocatoria, más cuestiones de gestión de las habituales y menos de la práctica asistencial que rige el trabajo de los profesionales de Enfermería fueron algunas de las quejas que trasladaron a este diario los propios opositores. El examen se realizó el pasado 28 de febrero con un total de 5.875 aspirantes inscritos, de los que finalmente concurrieron 4.600 para cubrir las 596 plazas ofertadas.

Relación de aprobados

Según los listados con la relación de aprobados publicados en el Portal de Selección del SES, solo 399 opositores (397 de turno libre, uno por turno de discapacidad y otro de promoción interna) han superado el examen. Son apenas el 8,6% del total, que no es suficiente para cubrir el número de plazas ofertadas. Quedarán vacantes un total de 170 puestos, de los que 100 corresponden al turno libre, 40 a promoción interna y 30 al cupo reservado para personas con discapacidad.

Atendiendo a las reclamaciones presentadas, la Consejería de Salud ha modificado las plantillas de examen y ha anulado preguntas 32, 35, 39 y 57, sustituyéndolas por la reserva. Desde el pasado 9 de mayo, y hasta el 25 de este mismo mes, estará abierto el plazo de presentación del baremo de méritos.

La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia ha reconocido que el resultado del proceso selectivo no responde al objetivo con el que se convocaron estas oposiciones. "Es una realidad que el resultado del proceso selectivo, una vez confirmado que quedan plazas vacantes, no cumple con el objetivo de esta administración", señalan fuentes del departamento que dirige Sara García Espada.

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Salud, Sara García Espada / ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

Nuevas bases

Desde la consejería aseguran que ya se está trabajando de cara a las bases de las próximas convocatorias para evitar que vuelva a repetirse una situación similar. El objetivo, indican, es corregir el diseño de futuros procesos sin interferir en la independencia del tribunal, que es el órgano encargado de elaborar y valorar las pruebas.

El resultado confirma los peores augurios que ya había trasladado el Sindicato de Enfermería de Extremadura (SATSE) tras conocerse la plantilla provisional de respuestas. La organización advertía entonces de que, según las estimaciones realizadas a través de academias, apenas aprobaría entre el 10% y el 15% de los 4.600 aspirantes presentados. "Sería una auténtica debacle", señaló el sindicato a tenor de las primeras quejas.

Más plazas desiertas en el SES

El caso de Enfermería no es aislado dentro de los procesos selectivos del Servicio Extremeño de Salud. En las oposiciones de Facultativo Especialista de Área (FEA), otras 16 plazas se quedarán sin cubrir en seis de las 30 especialidades convocadas. A ellas se suman las 140 vacantes que quedaron sin adjudicar en Medicina Familiar y Comunitaria, donde solo se han cubierto 91 de las 231 plazas ofertadas, apenas el 40% del total.

En el caso de los especialistas, las vacantes se concentran en Oftalmología, con cinco plazas sin cubrir de las 12 ofertadas; Cirugía Pediátrica, con tres puestos desiertos de cuatro; Microbiología y Parasitología, con otras tres vacantes de seis; Urología, con dos plazas sin cubrir de 13; Medicina Física y Rehabilitación, con una vacante de dos, y Alergología, con otra plaza desierta de las tres convocadas.

Concurso de méritos

La acumulación de vacantes ha llevado a la Junta de Extremadura a preparar una vía extraordinaria para intentar cubrir parte de esos puestos. García Espada ha anunciado que los médicos especialistas podrán acceder a una plaza fija en el SES mediante un concurso de méritos que se convocará una vez concluyan las oposiciones actualmente en marcha.

Se trata de un procedimiento extraordinario que se pondrá en marcha por primera vez en Extremadura y que, según la Junta, sigue la línea de otras comunidades como Madrid, Galicia o Andalucía. García Espada explicó esta medida tras reunirse con los presidentes de los colegios oficiales de médicos de Cáceres y Badajoz para analizar la situación de la profesión facultativa en la región, un asunto que, según ha dicho, "preocupa y ocupa" al Ejecutivo autonómico.

Déficit de profesionales

La consejera reconoció el "evidente" déficit de médicos en Extremadura y en el conjunto del país, un problema que las medidas adoptadas hasta ahora no han logrado resolver. En este sentido, ha defendido las decisiones impulsadas desde el inicio de la legislatura para reforzar la sanidad pública extremeña, entre ellas la eliminación de la nota de corte MIR, la mejora de las condiciones de los residentes con el abono del 100% de la paga extra y la oferta de contratos de hasta tres años para favorecer que los profesionales que terminan su residencia permanezcan en la comunidad.

Todavía no hay fecha para este concurso de méritos, aunque la Consejería de Salud precisa que se convocará cuando finalicen los procesos selectivos en marcha. En principio, incluirá al menos las plazas que no se cubran en las oposiciones. García Espada ha defendido que la iniciativa cuenta con el aval jurídico necesario y busca "dar estabilidad" a los profesionales, mejorar la atención sanitaria y favorecer su permanencia en Extremadura.