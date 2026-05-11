PAU 2026 en Extremadura: 13 sedes, notas el 12 de junio y todo lo que está prohibido

La cuenta atrás para la PAU 2026 entra en su tramo final en Extremadura. La prueba volverá a examinar al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional en una convocatoria repartida por todo el territorio, con 13 sedes ubicadas en diez localidades extremeñas. La convocatoria ordinaria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

La organización prevé que los exámenes se realicen en Badajoz, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Zafra, Llerena, Plasencia y Navalmoral de la Mata. La PAU de este año llega, además, alineada con el calendario de la mayoría de comunidades autónomas. Será el segundo curso con esta denominación, después de que la antigua EBAU diera paso a un modelo que busca mayor homogeneidad entre territorios, más peso de las competencias y criterios comunes de corrección.

El primer llamamiento será a las 9.00 horas

La PAU empezará el martes 2 de junio. El alumnado que se presente a la fase de acceso tendrá que estar en su sede a las 9.00 horas para comprobar sus datos y, de 10.00 a 11.30 horas, hará el primer examen común: Lengua Castellana y Literatura II. Después, de 12.15 a 13.45 horas, será Historia de la Filosofía, otra de las materias de la fase de acceso para quienes la hayan elegido frente a Historia de España.

Por la tarde llegarán otros exámenes, según lo que tenga matriculado cada estudiante y la rama elegida. Ese día están previstas materias como Física, Historia del Arte, Diseño, Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Fundamentos Artísticos y Literatura Dramática.

El miércoles 3 de junio será el turno de Lengua Extranjera y de Historia de España. Ese mismo día se celebrarán también exámenes vinculados a la materia de modalidad o a la fase de admisión, como Matemáticas II, Griego II, Ciencias Generales, Artes Escénicas II, Geología y Ciencias Ambientales, Portugués, Francés, Movimientos Culturales y Artísticos y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

La convocatoria ordinaria terminará el jueves 4 de junio con el resto de exámenes del calendario. Entre ellos están Química, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Geografía, Coro y Técnica Vocal II, Biología, Tecnología e Ingeniería II, Dibujo Artístico II, Latín II, Análisis Musical II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Dibujo Técnico II.

Un modelo con menos margen para elegir

La prueba mantiene una de las principales novedades estrenadas con el nuevo formato: habrá menos opcionalidad que en los años de la EBAU. En cada materia se entregará un único modelo de examen, aunque determinados apartados podrán permitir elegir entre varias preguntas o tareas.

Esa elección no podrá reducir el número de competencias evaluadas. Dicho de otra manera: el alumnado ya no puede preparar la prueba pensando en descartar grandes bloques de contenido. La intención del modelo es medir no solo la memoria, sino la capacidad de aplicar lo aprendido, razonar, relacionar ideas y resolver cuestiones contextualizadas. Cada examen incorporará preguntas de carácter competencial, con un peso de entre el 20% y el 25% de la nota total. También ganan presencia las respuestas abiertas o semiconstruidas, que obligan al estudiante a ordenar mejor el discurso y justificar sus respuestas.

La expresión escrita será uno de los elementos vigilados en esta PAU. En Lengua Castellana y Literatura II, los errores podrán restar hasta dos puntos. En el resto de materias, salvo en las lenguas extranjeras, la penalización máxima será de un punto. La medida supone que una respuesta correcta en contenidos puede perder valor si está mal redactada, desordenada o presenta errores graves.

La UEx también recuerda que los ejercicios deberán responderse con bolígrafo azul o negro. Solo se podrá usar lápiz en materias como Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño, Diseño y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.

Notas el 12 de junio y plazo de revisión

Las calificaciones provisionales de la convocatoria ordinaria se publicarán el 12 de junio en la web de la Universidad de Extremadura. El alumnado podrá consultarlas de forma individualizada con sus credenciales IDUEX y PINWEB, que también serán necesarias para otros trámites como revisión, preinscripción o matrícula.

El plazo para solicitar revisión de calificaciones irá del 15 al 17 de junio, hasta las 14.00 horas del último día. Los resultados tras ese proceso se publicarán el 25 de junio. La solicitud para visualizar exámenes revisados podrá presentarse del 26 al 29 de junio, también hasta las 14.00 horas, y el día de visualización será el 3 de julio a las 12.30 horas.

En la convocatoria extraordinaria, las calificaciones provisionales se publicarán el 9 de julio. La revisión podrá pedirse del 10 al 14 de julio, los resultados tras revisión saldrán el día 20 y la visualización de exámenes quedará fijada para el 24 de julio a las 10.00 horas.

Qué se puede llevar al examen

El alumnado deberá acudir con el DNI y el recibo de matrícula de la PAU, documentación que podrá ser requerida durante las pruebas. Al entrar en el aula recibirá las etiquetas de códigos de barras, que deberán colocarse en los espacios reservados de cada cuadernillo, incluso si el examen se entrega en blanco.

No se permitirá la entrada al examen con apuntes, libros u otro material no autorizado. La excepción son los diccionarios de Griego y Latín, con las condiciones fijadas por la UEx. Tampoco se permite el uso ni la exhibición de teléfonos móviles, relojes inteligentes o cualquier otro dispositivo electrónico durante la celebración de las pruebas. El incumplimiento de esta norma conllevará la expulsión inmediata y una calificación de cero en la materia.

Las calculadoras estarán permitidas en Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Ciencias Generales, Física, Química, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio y Tecnología e Ingeniería II, siempre que sean científicas no programables. No podrán tener transmisión de datos, almacenamiento alfanumérico, representación gráfica de funciones, programación ni cálculo simbólico.

Coincidencias y adaptaciones

La UEx ha previsto franjas específicas para los casos en los que un estudiante tenga dos asignaturas en el mismo bloque horario. En esas situaciones, se examinará primero de la materia situada en una posición superior dentro del orden establecido y dejará la otra para los horarios de coincidencias previstos el jueves por la tarde.

Los alumnos afectados deberán comunicar la incidencia al delegado o delegada de su sede para concretar su situación. También habrá horarios específicos para estudiantes con adaptaciones en aula de adaptaciones, indicados en el calendario oficial.

Para miles de estudiantes extremeños, estos días no solo cierran Bachillerato o una etapa formativa. Abren también la puerta a la elección de grado, de ciudad y, en muchos casos, de una nueva vida fuera de casa. La PAU vuelve a ser, un año más, la frontera académica más esperada de junio.