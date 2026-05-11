El PP critica que la oposición no de "ni cinco días" a los nuevos consejeros y el PSOE responde: "Seis meses de vacaciones es suficiente"

Es el tono con el que arranca la nueva legislatura en Extremadura. Ya no estamos hablando de "los 100 días de cortesía": "Ni siquiera le han dado a los nuevos consejeros cinco días para aterrizar en las consejerías". El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha cargado este lunes contra la "política destructiva" del PSOE de Extremadura, al que reta a "arrimar el hombro" y anteponer los intereses de Extremadura a la "defensa férrea" de Pedro Sánchez.

"Nada ha cambiado pese al relevo en la secretaría general del PSOE. Todavía no hemos escuchado una sola propuesta en positivo para que Extremadura avance y para que se solucionen los problemas de los extremeños", ha señalado Sánchez Juliá tras criticar los "ataques, mentiras y bulos" que a su juicio los socialistas han lanzado en esta primera semana de gobierno con el único fin de "intentar generar intranquilidad a los extremeños".

Seis meses "de vacaciones"

"Hayan pasado 100 días, 50 o 30, los derechos humanos no pueden esperar", ha replicado el portavoz del PSOE, Manuel José González Andrade. En la habitual rueda de prensa de los lunes, Andrade ha reconocido que es cierto que el gobierno apenas lleva una semana al frente de la Junta, pero afirma que su partido solo está contando "lo que ha ocurrido" en Extremadura porque frente a los "líos" de María Guardiola y Vox, la ciudadanía espera una oposición "responsable y constructiva".

El portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel José González Andrade, en rueda de prensa / PSOE DE EXTREMADURA

"La gente en Extremadura está esperando que el PSOE haga lo que está haciendo, llevaba tiempo esperándolo, de hecho. Después de seis meses de vacaciones de la presidenta Guardiola y del Gobierno, yo creo que es tiempo más que suficiente para que empecemos a hablar ya de los problemas que afectan diariamente a la vida de la gente", ha argumentado González Andrade.

Vacunas y educación

Sánchez Juliá ha reprochado al PSOE que haya utilizado las reclamaciones de los Técnicos de Educación Infantil, que "nunca fueron atendidas por sus gobiernos", para "convertirlo en un debate político y atacar el modelo educativo de María Guardiola".

También ha acusado a los socialistas de haber "mentido" al afirmar que se terminaba la gratuidad de las vacunas contra la lengua azul en base a una comunicación interna que solo afectaba al Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Zafra. El portavoz popular ha asegurado que el reparto gratuito de estas vacunas continúa en las oficinas veterinarias de zona, que a finales de abril se han comprado 340.000 dosis y que se ha iniciado un nuevo contrato para seguir adquiriendo vacunas de todos los serotipos.

El PP señala al secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, como "principal difusor" de esos "bulos". "Es el máximo exponente del neosanchismo en nuestra región, ese que pone por delante a Pedro Sánchez siempre abandonando Extremadura", ha afirmado.

Antiniebla y financiación autonómica

Sánchez Juliá ha contrapuesto las críticas del PSOE al Ejecutivo de Guardiola con la actitud del Gobierno central hacia Extremadura. "Se ríen de nosotros con el tren, se ríen de nosotros con las autovías y ahora se vuelven a reír de nosotros, birlándonos el sistema antiniebla del Aeropuerto de Badajoz", ha recalcado.

En esa misma línea, ha criticado que el PSOE extremeño "calle y aplauda" ante la reforma del sistema de financiación autonómica tras la visita del ministro de Hacienda, Arcadi España, que en Cáceres defendió el pasado viernes un reparto de "21.000 millones de euros más a las comunidades autónomas menos a Extremadura, que viene cero".

El portavoz del PP también ha lamentado que el PSOE haya salido "atacando" el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz "en lugar de agarrarse al apoyo" de Bruselas.

La respuesta del PSOE

No hay margen para la cortesía cuando, según González Andrade, el nuevo Ejecutivo autonómico ha empezado la legislatura acumulando conflictos. El portavoz socialista ha reprochado a Guardiola que haya elegido el "lío y el ruido" en lugar de la "estabilidad y la modernidad", y ha situado esa crítica en varios frentes abiertos durante la primera semana de gobierno.

En sanidad, ha señalado la protesta de los trabajadores del servicio de limpieza de los hospitales de Badajoz y ha criticado que la Junta haya derivado la responsabilidad a la empresa concesionaria cuando, a su juicio, corresponde a la Administración autonómica "revisar" la concesión y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. También ha mencionado la protesta de la Enfermería Familiar y Comunitaria, que denuncia una "discriminación negativa" respecto a otros colectivos de enfermería de la región.

En educación, Andrade ha acusado al Gobierno de Guardiola de generar "un problema donde no lo había" con la "supresión" de la asignatura de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Talayuela, una decisión que ha atribuido a "cuestiones ideológicas". A ello ha sumado la protesta de los técnicos de educación infantil, al considerar que el aumento de ratios por profesional supone "indirectamente recortes" en la educación pública de cero a tres años y favorece una "derivación continua hacia la iniciativa privada". Por eso, ha reclamado más recursos para que esta etapa sea "universal, de calidad y con seguridad para los niños y niñas".

Dependencia y lengua azul

El portavoz socialista ha incluido también en esa relación de "líos" la situación de la dependencia, después de que el Observatorio Estatal haya otorgado a Extremadura una nota de 2,3 en 2025 frente al 5,3 de 2024. "En tan sólo un año constatan el deterioro que se está produciendo en la dependencia por parte de la presidenta Guardiola", ha lamentado.

Sobre la lengua azul, González Andrade ha mantenido que los ganaderos extremeños van a tener que costearse la vacuna "por primera vez" como consecuencia de una "mala planificación" y una "mala gestión" del Ejecutivo regional. "Nos preguntamos si dejar al albur a los ganaderos y a las ganaderas de esta región en este momento es aquella desregulación de la que habla este Gobierno", ha dicho, antes de cuestionar si la Junta "tiene que ahorrar en vacunas contra la lengua azul para pagar el sobredimensionamiento del gobierno".

El acuerdo con Vox

El PSOE ha situado el foco más político en el pacto entre PP y Vox. González Andrade ha calificado como "el lío más gordo" de esta primera semana el contenido del acuerdo de gobierno, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya advertido de que algunas de las medidas firmadas contravienen la normativa comunitaria.

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"Ahora la presidenta Guardiola tiene que cumplir un acuerdo a sabiendas de que es ilegal", ha afirmado el portavoz socialista, que ha acusado a PP y Vox de haber incluido medidas que, "por conocimiento" o "por desconocimiento", resultan igualmente graves porque "contravienen la norma" y "atentan contra los derechos humanos".