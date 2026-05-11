Sopra Steria contratará a 900 personas en España e incluye a Extremadura en su plan de expansión

Sopra Steria contratará a más de 900 personas en España durante 2026 e incluye a Extremadura dentro de su plan de expansión en la zona sur, donde también figuran Sevilla, Málaga y Algeciras. La consultora tecnológica ha anunciado más de 8.500 incorporaciones en todo el mundo en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la nube, la ciberseguridad y la modernización de las grandes plataformas digitales.

El dato tiene una lectura especialmente interesante para los aspirantes extremeños vinculados al sector tecnológico. La compañía ha detallado que el 16% de las contrataciones previstas en España se concentrará en la zona sur, lo que supone alrededor de 144 incorporaciones dentro de ese ámbito territorial. Sopra Steria no ha precisado cuántas corresponderán exactamente a Extremadura, pero sí ha incluido a la comunidad en una de las áreas de crecimiento previstas para este año.

La empresa ha enmarcado este plan en una decisión "estratégica deliberada", orientada a invertir "fuertemente" en las competencias que considera clave para la competitividad tecnológica de Europa. Entre ellas figuran la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la computación en la nube, la ingeniería de sistemas y la modernización de plataformas digitales.

Qué perfiles busca

Las contrataciones previstas en España estarán dirigidas principalmente a perfiles tecnológicos y de consultoría. Cerca de la mitad de las vacantes corresponderán a puestos técnicos, especialmente desarrolladores y arquitectos, mientras que el resto se repartirá entre consultoría, perfiles funcionales y gestión de proyectos.

También seguirá creciendo la demanda de profesionales vinculados a datos, cloud, ciberseguridad e inteligencia artificial. Son, precisamente, algunas de las áreas estratégicas de Sopra Steria, que trabaja en transformación digital, consultoría de negocio, desarrollo de software, integración de sistemas, gestión de infraestructuras, servicios de procesos de negocio, diseño y soluciones tecnológicas para grandes organizaciones.

La compañía opera en sectores como banca, seguros, administración pública, aeroespacial, defensa, seguridad, energía, retail, telecomunicaciones y transporte. En el caso del sector público, trabaja con administraciones para mejorar servicios al ciudadano, eficiencia y optimización de recursos. En banca y seguros, desarrolla soluciones orientadas a la personalización de servicios, la digitalización y la mejora operativa.

Contratos indefinidos

Sopra Steria ha cerrado 2025 en España con una facturación de 311 millones de euros y prevé un crecimiento cercano al 6% en 2026. Ese avance estará impulsado por los servicios de desarrollo, integración y consultoría, así como por el mayor peso de áreas de alto valor como cloud, datos, ciberseguridad e IA.

PI STUDIO

La compañía ha señalado que el 97% de las incorporaciones previstas en España tendrá contrato indefinido. La mayor parte se concentrará en la zona centro, especialmente Madrid, con el 48% del total. Le seguirán Levante, con Valencia y Alicante, con el 17%; Cataluña, con Barcelona, con el 16%; la zona sur, donde se incluye Extremadura, también con el 16%; y la zona norte, con País Vasco y Santander, con el 3%.

Sopra Steria se presenta como una de las principales empresas tecnológicas europeas, con 50.000 empleados en casi 30 países. La compañía ha generado en 2024 unos ingresos de 5.800 millones de euros y centra su actividad en ayudar a empresas y administraciones a impulsar su transformación digital con beneficios sostenibles.

Cómo preparar la candidatura

Más allá de las cifras de contratación, la propia compañía ofrece recomendaciones útiles para quienes quieran optar a alguna de las vacantes. Sopra Steria aconseja preparar un currículum claro, limpio, profesional y adaptado al puesto concreto al que se aspira.

El CV debe incluir nombre y apellidos, datos de contacto, perfil profesional, un resumen conciso, experiencia con funciones y responsabilidades, objetivos conseguidos, competencias transversales, formación, idiomas y herramientas tecnológicas. En este último punto, la empresa recomienda especificar los años de experiencia en cada tecnología.

También aconseja ordenar la experiencia profesional de forma cronológica e incluir, cuando sea posible, un porfolio y un enlace al perfil de LinkedIn. La clave, según la compañía, está en adaptar cada candidatura a la vacante concreta y mostrar qué competencias, experiencia y habilidades coinciden con el puesto.

La entrevista

Sopra Steria insiste en que cada entrevista es una oportunidad para mostrar la experiencia y destacar fortalezas. La compañía recomienda preparar bien la presentación personal, llevar el currículum actualizado y explicar con claridad el valor profesional que puede aportar cada candidato.

"En una entrevista de trabajo, saber comunicar con claridad el propio valor profesional es clave", ha señalado la empresa en sus recomendaciones para aspirantes. También aconseja explicar de forma estructurada qué diferencia al candidato y por qué puede contribuir al éxito y a la visión de futuro de la compañía.

La firma recomienda cuidar la forma de expresarse, transmitir entusiasmo, confianza y autenticidad, e investigar previamente sobre la empresa. Conocer su misión, sus valores y sus principales objetivos estratégicos puede marcar la diferencia durante el proceso.

El “háblame sobre ti”

Uno de los puntos en los que más incide Sopra Steria es la preparación del conocido "háblame sobre ti". La compañía considera que esta pregunta permite resaltar habilidades, fortalezas, logros y experiencia relevante para el puesto.

Para responderla, aconseja partir de una breve presentación, continuar con la experiencia y responsabilidades más relacionadas con la vacante, explicar las habilidades principales y su impacto en el puesto, y cerrar con los objetivos profesionales.

También recomienda destacar la formación, mostrar una parte de la personalidad y los valores del candidato, y reflexionar sobre las funciones asumidas en experiencias anteriores. La respuesta debe conectar con el puesto al que se aspira y mostrar no solo lo que se ha hecho, sino también cómo se ha conseguido y qué motiva profesionalmente al candidato.

Un grupo europeo

A escala internacional, Sopra Steria contratará a más de 8.500 personas este año. Francia concentrará 3.400 incorporaciones, España 900 e India 1.250 para su centro tecnológico, principalmente en SAP, ingeniería, cloud, ciberseguridad y plataformas SaaS. También habrá contrataciones en Noruega, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Suecia, Polonia, Italia, Suiza y Bulgaria.

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La estrategia global de la compañía se orienta a reforzar perfiles vinculados a SAP, desarrollo, redes, DevOps, bases de datos, automatización, ciencia de datos, seguridad, prevención de delitos financieros, software y calidad. En España, el foco estará en acompañar el crecimiento de sectores como banca, aeroespacial, administración pública, retail y seguros, con Extremadura incluida dentro del mapa de expansión de la zona sur.