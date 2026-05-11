UPA-UCE exige a la Junta una respuesta urgente ante la falta de vacunas contra la lengua azul en Extremadura

UPA-UCE Extremadura ha solicitado este lunes una reunión urgente al nuevo consejero de Agricultura de la Junta de Extremadura, Juan José García, para abordar la falta de vacunas contra la lengua azul, una situación que preocupa especialmente al sector ganadero de la región. La organización agraria quiere conocer de primera mano qué actuaciones tiene previsto poner en marcha la Consejería de Agricultura para garantizar la vacunación del ganado y frenar el impacto de esta enfermedad en las explotaciones extremeñas.

Un mes sin poder vacunar al ganado

La organización ya denunció el pasado viernes que los ganaderos extremeños llevaban alrededor de un mes sin poder vacunar a sus animales, lo que ha generado una fuerte incertidumbre entre los profesionales del sector. UPA-UCE lamenta que la falta de vacunas contra la lengua azul se esté produciendo en una comunidad autónoma donde la enfermedad está presente con cuatro serotipos distintos, algunos de ellos con una mortalidad muy elevada, especialmente en el ovino.

Oficinas veterinarias sin dosis

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha explicado que la organización tiene conocimiento de la falta de dosis en distintas oficinas veterinarias de la región. “Tenemos constancia de que varias oficinas veterinarias no tenían vacunas para el ganado y por eso queremos saber qué piensa hacer la Junta ante esta situación”, ha señalado Llanos. Desde la organización agraria consideran imprescindible que la Administración regional aclare cuanto antes si existe previsión de llegada de nuevas vacunas y cómo se va a organizar su distribución entre las explotaciones afectadas.

Reclamación de transparencia

UPA-UCE también ha reclamado a la Junta de Extremadura que mantenga la máxima interlocución posible con las organizaciones agrarias de la región durante la gestión de esta problemática. La organización lamenta que, hasta el momento, no haya existido una comunicación oficial suficiente sobre lo que estaba ocurriendo, pese a la preocupación generada entre los ganaderos extremeños por la falta de vacunas. “La información que tenemos nos ha llegado a través de los medios de comunicación”, han denunciado desde UPA-UCE.

Responsabilidad del nuevo consejero

La organización agraria reconoce que Juan José García lleva poco tiempo al frente de la Consejería de Agricultura, pero subraya que la gestión de esta situación dependerá ahora de su departamento. UPA-UCE considera que, a partir de este momento, será responsabilidad del nuevo consejero dar una respuesta eficaz, transparente y coordinada ante un problema sanitario que afecta directamente a la ganadería extremeña.