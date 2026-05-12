La borrasca atlántica mantiene el frío y la inestabilidad en Extremadura con chubascos y tormentas

Extremadura afronta este martes una jornada de tiempo fresco e inestable, todavía bajo la influencia de la borrasca atlántica situada al oeste de Portugal, que mantiene las lluvias y tormentas en buena parte de la Península aunque ya en fase de debilitamiento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la comunidad, el cielo estará nuboso en el norte y con intervalos nubosos hacia el sur, con lluvias y chubascos que podrán ir acompañados de tormenta. Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en la mitad norte, donde no se descarta que sean localmente fuertes en zonas de montaña, especialmente en el extremo norte.

La inestabilidad llega después de un fin de semana marcado por las lluvias y tormentas en distintas zonas del país. En Extremadura, la borrasca dejará todavía chubascos durante este martes, aunque la previsión apunta a una mejoría progresiva al final del día, cuando los cielos tenderán a quedar poco nubosos.

La Aemet también prevé temperaturas sin cambios o en ligero descenso, dentro de un ambiente más fresco que en jornadas anteriores. En las capitales, los termómetros oscilarán entre los 12 y los 23 grados en Badajoz y entre los 11 y los 20 grados en Cáceres.

Noticias relacionadas

El viento soplará del suroeste al oeste, flojo a moderado, aunque podrá arreciar de forma puntual en las zonas donde se produzcan tormentas.