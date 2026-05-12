Bruselas da luz verde a 1.500 millones en ayudas al campo extremeño y andaluz por las borrascas

La Comisión Europea ha dado este lunes luz verde al plan de ayudas públicas del Gobierno de España para destinar 1.500 millones de euros a agricultores y ganaderos afectados por los daños causados por los temporales e inundaciones registrados en Andalucía y Extremadura entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026.

El aval de Bruselas ha llegado en plena tramitación de las ayudas directas habilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que mantiene abierto hasta el próximo 22 de mayo el plazo para que los 27.462 beneficiarios incluidos en el segundo listado publicado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acepten expresamente la subvención que les corresponde.

Evitar cierres de explotaciones

El programa aprobado por la Comisión Europea estará en vigor hasta diciembre de 2026 y tiene como objetivo evitar el cierre de explotaciones, preservar la producción agrícola y facilitar que las fincas afectadas puedan recuperar su capacidad productiva tras los daños provocados por las borrascas.

El Periódico Extremadura

Las ayudas adoptarán la forma de subvenciones directas y podrán cubrir hasta el 100% de los costes subvencionables. Entre ellos se incluyen los daños materiales, la pérdida de ingresos derivada de la destrucción total o parcial de productos agrícolas o activos de producción, así como otros perjuicios vinculados al aumento de los costes de funcionamiento.

España ha notificado a Bruselas este esquema de compensación tras unas inundaciones que, según ha señalado la Comisión Europea, afectaron a más de 100.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a más del 20% del territorio español. El temporal ha destruido cultivos, ha causado daños materiales en bienes y medios de producción y ha elevado los costes operativos de las explotaciones en las dos comunidades.

Para obtener el visto bueno comunitario, España ha tenido que demostrar la existencia de una "relación causal directa" entre las inundaciones y los daños sufridos por los agricultores y ganaderos de Extremadura y Andalucía.

Segundo listado del FEGA

El aval europeo coincide con el plazo abierto para el segundo listado de beneficiarios de las ayudas directas por las borrascas, publicado el pasado 30 de abril por el Ministerio de Agricultura. En él figuran 27.462 agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura que podrán recibir entre 5.000 y 25.000 euros para compensar la pérdida de renta en sus explotaciones.

Los titulares incluidos en este listado deben realizar una aceptación expresa de la ayuda entre el 1 y el 22 de mayo, ambos inclusive. Esa aceptación lleva implícita una declaración responsable en la que el beneficiario confirma que ha sufrido daños en su explotación como consecuencia de los fenómenos climáticos adversos y que el importe asignado no supera el coste de dichos daños.

Según ha precisado Agricultura, este segundo listado parte de un universo inicial de 60.000 potenciales beneficiarios. En su mayoría, se trata de agricultores y ganaderos que no percibieron la PAC en 2025, pero que están dados de alta en los registros autonómicos de explotaciones agrarias o en el registro general de explotaciones ganaderas, así como de quienes solicitaron la ayuda compensatoria a joven agricultor en Andalucía y Extremadura en la campaña 2025.

98.200 aceptaciones en el primer listado

El Ministerio ya había publicado un primer listado con más de 140.000 beneficiarios. De ellos, 98.200 han aceptado la ayuda mediante la firma de la declaración responsable, por lo que está previsto que perciban el pago durante este mes de mayo.

La vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha defendido la necesidad de este tipo de medidas ante el aumento de episodios climáticos extremos. "La agricultura desempeña un papel crucial en la economía y la sociedad de la UE". Ribera ha añadido que la Comisión demuestra con esta decisión que está dispuesta a autorizar "rápidamente" la ayuda a los agricultores afectados por catástrofes naturales.

La vicepresidenta comunitaria ha advertido además de que la creciente frecuencia de estos desastres supone una "amenaza significativa" para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. Por ello, ha considerado que las medidas compensatorias son "fundamentales" para proteger al sector agrario y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.