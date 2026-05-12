Caja Rural de Extremadura colabora con 6 entidades en la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad

Caja Rural de Extremadura ha organizado un encuentro con diferentes organizaciones e instituciones del tercer sector para analizar el trabajo que se está realizando, dentro de la colaboración que lleva a cabo la entidad de crédito cooperativo con diferentes entidades de la región, en este caso orientadas a la inserción laboral de las personas con discapacidad.

En concreto, representantes de seis entidades de la región –Aprosuba 3 – Plena Inclusión, la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), AEXPAINBA, COCEMFE, Asociación de Médula Ósea (ADMO) y la Fundación para la promoción y apoyo a personas con discapacidad (FUTUEX)-- se han reunido en un desayuno con el presidente de la entidad, Urbano Caballo y la gerente del Fondo de Educación y Promoción de la Caja, María Navarro.

En el encuentro se ha debatido y puesto en común estrategias y vías para impulsar la empleabilidad y el fomento de la integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad, lo que además supone un modo de garantizar la autonomía y el desarrollo personal de las mismas, así como una forma de enriquecer las plantillas de las empresas y sus servicios.

Todas estas instituciones han agradecido a Caja Rural de Extremadura la labor y el apoyo a las acciones que desarrollan y han destacado la obtención del reconocimiento como entidad Socialmente Responsable de Extremadura.

Urbano Caballo ha destacado que el Fondo de Educación y Promoción afianza su apoyo al tercer sector porque son entidades fundamental para asegurar el desarrollo social de Extremadura y de todos los extremeños, incluidos aquellos que tienen capacidades diferentes.

Un millar de acciones y 5,6 millones de euros

El Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura tiene previsto atender a cerca de un millar de solicitudes de colaboración en acciones de ámbito social, cultural, deportivo, cooperativista o de impulso a los productos extremeños.

En lo relativo a organizaciones sociales, la Caja colaboró con entidades como Cruz Roja, el Banco de Alimentos, Cáritas, Aprosuba 3 - Plena Inclusión, AFAD, APNABA, la Casa de la Misericordia, COCEMFE, Fundación Primera Fila, Fundación Atrio, Asociación Regional Párkinson de Extremadura o las asociaciones Contra el Cáncer de ambas provincias, entre otras.

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Caja Rural de Extremadura destina cada año al Fondo de Educación y Promoción el 15% de los excedentes del ejercicio, con el fin de que esos beneficios reviertan en la sociedad extremeña.