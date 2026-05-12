La campaña de la cereza arranca en Extremadura con daños por las lluvias de los últimos días

Las lluvias registradas durante el pasado fin de semana en el norte de Cáceres, y que se prolongaron durante el día de ayer, han causado daños en la cosecha de cereza, que ahora se encuentra en su fase inicial. Por lo pronto, las precipitaciones han obligado a detener los trabajos de recogida desde el pasado sábado, en un parón que probablemente se prolongue también durante la jornada de este martes, para la que las previsiones pronostican que continuará cayendo agua. Y lo que es peor, también han provocado deterioro en las variedades más tempranas del fruto, en unas pérdidas que de momento es complicado cuantificar.

El Periódico Extremadura

«Hasta que no acabe de llover, no podremos estar seguros de cuánto ha sido el daño, pero en principio creemos que va a ser bastante», apunta Beatriz Prieto, responsable de los cultivos de cereza y castaña de la organización agraria UPA-UCE Extremadura. «Si nos deja el tiempo, el miércoles podremos empezar a valorarlo», añade Prieto, que precisa que la peor parte se la pueden haber llevado algunas fincas en las que se han producido episodios de granizo.

Campañas anteriores

En 2025 el sector cerecero recuperó la normalidad después de varias malas campañas a causa de los problemas ocasionados por la climatología. Este año la recolección de cerezas, concentrada en las comarcas de El Jerte y La Vera, dio comienzo a finales de abril, y lo hizo con muy buenas previsiones tanto en volumen como en calidad del fruto.

La campaña de la cereza arranca con daños por las lluvias de los últimos días. / El Periódico

Según subrayó entonces la Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte, las condiciones meteorológicas registradas durante el invierno y la primavera han sido, en general, favorables para el cultivo del cerezo. El invierno ha contado con suficientes horas de frío y la primavera se había desarrollado hasta la fecha sin incidencias meteorológicas graves, lo que dio pie a una buena floración y a un correcto desarrollo del fruto en el campo.

«Este año la previsión era muy positiva, con bastante cereza, y el calibre era muy bueno, pero hemos vuelto a arrancar mal», resume Prieto. El fin de semana anterior ya se produjo algo de deterioro en el fruto por el agua, pero «ha sido este fin de semana cuando de verdad ya ha hecho más daño, porque ya había una parte mayor de cereza que estaba un poco más madura», detalla esta agricultora de Piornal, que gestiona explotaciones también en los términos de Navaconcejo, Valdastillas y Cabrero.

Desde UPA-UCE se solicita a Agroseguro «agilidad en las peritaciones» para conocer los daños reales en el fruto y a la Junta de Extremadura que realice un seguimiento para evaluar las pérdidas que puedan tener los cereceros extremeños «y estudiar posibles ayudas».