CIEM acusa a AENA de premiar literatura con un millón de euros mientras deja sin mejoras antiniebla al aeropuerto de Badajoz

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) ha exigido responsabilidades a AENA tras conocer su negativa a incorporar mejoras sustanciales en el sistema antiniebla del aeropuerto de Badajoz. La organización empresarial considera que esta decisión compromete la operatividad del único aeropuerto de Extremadura y perjudica directamente a empresas, profesionales, turismo e inversión en la región.

“Extremadura no puede seguir siendo la última prioridad”

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha criticado con dureza la postura de AENA y ha cuestionado sus prioridades presupuestarias. “Es incomprensible que hace unas semanas AENA entregara un premio literario dotado con un millón de euros y ahora escatime en una inversión estratégica para garantizar el funcionamiento normal del aeropuerto de Badajoz”, ha denunciado Iniesta. El dirigente empresarial ha subrayado que la conectividad no es solo una cuestión de transporte, sino una herramienta clave para generar oportunidades, competitividad y desarrollo económico en Extremadura.

Una infraestructura clave para otoño e invierno

La patronal extremeña sostiene que el sistema antiniebla no puede tratarse como una mejora secundaria, ya que resulta esencial para evitar cancelaciones y desvíos en periodos de baja visibilidad, especialmente durante buena parte del otoño y el invierno. CIEM recuerda que cada suspensión de vuelos supone un nuevo obstáculo para el tejido productivo extremeño, que ya compite en condiciones de desigualdad por la falta de inversiones estratégicas en infraestructuras.

La Confederación reclama explicaciones públicas

Iniesta ha calificado la situación de “inadmisible” y ha reclamado explicaciones públicas por una decisión que, a su juicio, vuelve a dejar a Extremadura en un segundo plano. “Es inaceptable que se vuelva a dar la espalda a Extremadura y sus infraestructuras. Vamos a aprovechar que la unión del tejido empresarial es más fuerte que nunca para reivindicar en Madrid y donde haga falta la importancia de este sistema”, ha señalado el presidente de CIEM. La Confederación interpreta la negativa de AENA como un nuevo desprecio a las necesidades reales de conectividad de la comunidad autónoma.

Desventaja competitiva para las empresas extremeñas

Desde CIEM advierten de que Extremadura no puede seguir acumulando déficits históricos en infraestructuras mientras sus empresas realizan esfuerzos para atraer inversión, generar empleo y competir en igualdad de condiciones con otros territorios. La organización empresarial considera que la falta de sensibilidad hacia el aeropuerto de Badajoz refleja un problema estructural que afecta al desarrollo económico y social de toda la región.

CIEM llevará la reivindicación al ámbito institucional

La Confederación ha anunciado que seguirá trabajando junto al conjunto del tejido empresarial y las organizaciones integradas en CIEM para defender la mejora urgente de las infraestructuras estratégicas de Extremadura. La patronal insiste en que la instalación de un sistema antiniebla adecuado en el aeropuerto de Badajoz debe convertirse en una prioridad para garantizar una conectividad estable, fiable y competitiva.