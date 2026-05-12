Extremadura supera los 15.600 médicos y enfermeros: las profesiones sanitarias que más crecen

Extremadura cerró 2024 con 15.606 médicos y enfermeros colegiados, una cifra que mejora la del año anterior y permite tomar el pulso a una sanidad en crecimiento desigual: suben las grandes profesiones asistenciales, pero también colectivos menos visibles como logopedas y físicos.

La comunidad alcanzó en 2024 los 6.569 médicos, un 2,7% más que el año anterior, lo que supone alrededor de 170 facultativos más. También creció el número de enfermeros, que llegó a 9.037 colegiados, tras aumentar un 2,2% en tasa interanual, cerca de 200 más. Los datos, trasladados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx) sitúan a la región con 6,24 médicos y 8,58 enfermeros por cada 1.000 habitantes. El dato permite ver la evolución de los grandes colectivos sanitarios, aunque no debe confundirse con más profesionales disponibles en cada centro de salud, hospital o especialidad.

Logopedas y físicos, los que más suben

Más allá de médicos y enfermeros, el mayor crecimiento porcentual se produjo entre los logopedas. Extremadura pasó a tener 240 profesionales colegiados en esta categoría, un 36,4% más que el año anterior. Es el incremento más llamativo de la estadística y refleja el peso creciente de perfiles vinculados a la atención del lenguaje, la comunicación y determinados procesos de rehabilitación.

También aumentaron de forma destacada los físicos con especialidad sanitaria, con una subida del 16,7%. Aunque se trata de un colectivo mucho más reducido que el médico o el enfermero, su presencia resulta clave en ámbitos especializados del sistema sanitario.

En sentido contrario, los descensos más acusados se registraron entre los podólogos, que bajaron un 13,6%, hasta los 382 colegiados, y entre los protésicos dentales, que retrocedieron un 1,5%, hasta los 128.

Una sanidad muy feminizada en varios perfiles

La estadística confirma además una realidad consolidada: algunas profesiones sanitarias en Extremadura tienen una presencia mayoritariamente femenina. Ocurre especialmente entre los logopedas, donde el 90% son mujeres, y entre los terapeutas ocupacionales, con un 88,9%.

También son mujeres el 87,7% de las enfermeras con título de matrona, el 82,1% de las enfermeras y el 81,4% de las psicólogas con especialidad sanitaria. En el extremo opuesto aparecen los físicos con especialidad sanitaria, con un 14,3% de mujeres, y los protésicos dentales, con un 24,2%.

Los colectivos más jóvenes

La edad marca diferencias claras entre profesiones. Los mayores porcentajes de sanitarios menores de 45 años se encuentran entre los terapeutas ocupacionales, con el 91,7%; los podólogos, con el 83%; y los fisioterapeutas, con el 80,2%.

El menor porcentaje en este grupo de edad corresponde a los protésicos dentales, con un 35,2%. En el caso de los médicos, el dato más relevante está en la parte alta de la pirámide: el 37,9% de los facultativos colegiados tenía 65 años o más en 2024.

Incentivos para que los nuevos especialistas se queden

La evolución de los colegiados enlaza con uno de los grandes asuntos de fondo para la sanidad extremeña: atraer profesionales jóvenes y lograr que permanezcan en la región una vez terminada su formación. Extremadura compite cada año por cubrir todas sus plazas MIR y por convertir esa etapa de residencia en una puerta de entrada estable al sistema sanitario autonómico.

Entre las medidas de fidelización figuran el abono íntegro de la paga extraordinaria a los residentes y la posibilidad de ofrecer contratos de hasta tres años a quienes finalizan la residencia. La Junta considera que estos incentivos pueden ayudar a dar estabilidad a los nuevos especialistas y a cubrir necesidades en áreas donde resulta más difícil retener profesionales.

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La eliminación de la nota de corte del MIR también ha cambiado el escenario. El año pasado, todas las plazas ofertadas en Extremadura fueron adjudicadas, un resultado que la comunidad aspira a repetir para reforzar sus plantillas y aprovechar toda la capacidad formativa disponible.