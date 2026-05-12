La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox

La Junta de Extremadura ha aprobado este martes una segunda tanda de nombramientos dentro del nuevo organigrama del Ejecutivo regional. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a los decretos de cese y designación de varios altos cargos en áreas como Presidencia, Economía, Educación y Cultura, además de la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura.

Entre los cambios figura el cese de Adela Montaña Rueda Márquez de la Plata como directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. La salida responde a la nueva estructura del departamento, ya que será nombrada directora general de Patrimonio Cultural y Documental de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Adela Rueda, durante una comparecencia en la Asamblea de Extremadura. / Asamblea de Extremadura

Nuevas direcciones generales

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el nombramiento de Ana María Cancho Bermejo como directora general de Administración Local de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias.

En la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, Laura Pascual Nebreda asumirá la Dirección General de Inteligencia Competitiva y Comercio, mientras que Alberto Luján Salamanca será el nuevo director general de Formación Profesional dentro de la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Fundación de Relaciones Laborales

La segunda tanda de nombramientos se completa con la designación de José Alberto Pérez Álvarez como director gerente de la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura.

Con estos acuerdos, el Ejecutivo autonómico continúa ajustando la estructura administrativa tras la toma de posesión del nuevo Gobierno y el reparto de competencias entre las distintas consejerías. La previsión es que el organigrama quede completado la próxima semana con los últimos nombramientos pendientes.