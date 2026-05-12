El lince firma en Extremadura una temporada histórica con 15 cachorros en Zarza de Granadilla

El lince ibérico ha vuelto a dejar una señal de futuro en Extremadura. El centro de cría de Zarza de Granadilla, en Cáceres, ha cerrado la temporada de 2026 con 15 cachorros nacidos en seis camadas, un resultado que refuerza el papel de la comunidad en la recuperación de una especie que hace apenas dos décadas estaba al borde de la extinción.

La campaña ha tenido, además, un dato especialmente relevante: la hembra Taza ha parido cuatro cachorros, la camada más numerosa registrada este año en todo el programa ex situ del lince ibérico. Una señal potente dentro de una temporada que consolida la evolución positiva de la especie y que llega en paralelo a otro movimiento clave en la región: la ONG Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) ha asumido la gestión biomédica del lince ibérico en Extremadura.

Camada histórica

El centro de Zarza de Granadilla ha cerrado una temporada considerada muy satisfactoria, con 15 cachorros, una media de 2,5 ejemplares por camada y todos los animales por encima ya del primer mes de vida, una fase especialmente importante para garantizar su supervivencia.

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En las instalaciones cacereñas, seis de las siete parejas establecidas llegaron a copular y seis hembras quedaron gestantes, lo que ha supuesto una tasa de éxito reproductor del 86%. La camada de cuatro cachorros de Taza, nacida el pasado 23 de marzo, ha sido el gran hito de la campaña en el centro extremeño.

Zarza afronta ahora una de las etapas más delicadas en el desarrollo de los cachorros, marcada por la competencia entre hermanos para establecer jerarquías dentro de cada camada. Dos de ellas ya han superado esa fase, mientras el resto lo hará en los próximos días bajo seguimiento continuo del equipo técnico.

Extremadura, pieza clave

La temporada de cría de 2026 ha dejado 31 cachorros en total entre los centros de El Acebuche, en Huelva, y Zarza de Granadilla, ambos gestionados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) y adscritos al programa de conservación ex situ de la especie.

Este programa comenzó en 2003 con un objetivo claro: preservar la diversidad genética del lince ibérico y aportar ejemplares para reforzar poblaciones naturales o reintroducirlos en territorios donde la especie había desaparecido. Entonces quedaban menos de un centenar de linces en libertad. Hoy, el lince ha pasado de estar catalogado como "en peligro crítico" a situarse como "vulnerable" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Ese avance no rebaja la alerta. La recuperación del lince sigue siendo una historia de éxito, pero también de vigilancia. La baja diversidad genética, los atropellos, las enfermedades y otras amenazas de origen humano obligan a mantener abiertos los programas de conservación y seguimiento.

AMUS asume el cuidado biomédico

En ese contexto entra ahora en primera línea AMUS, que ha asumido la gestión biomédica del lince ibérico en Extremadura dentro de la estrategia de la Junta para consolidar la recuperación de esta especie amenazada.

La organización cuenta con el único hospital de fauna silvestre de la provincia de Badajoz, situado en el término municipal de Villafranca de los Barros, y actúa como centro estratégico por su cercanía al valle del río Matachel, una zona clave para la presencia y seguimiento del lince en la comunidad.

AMUS asume la gestión biomédica del lince ibérico, dentro de la estrategia de la Junta para consolidar la recuperación de esta especie amenazada. / MITECO

Bajo la coordinación de la Junta de Extremadura, AMUS se encargará de la atención sanitaria de ejemplares, los chequeos, el seguimiento individual, la detección de enfermedades y el tratamiento de animales heridos o enfermos.

Investigar cada muerte

La labor de AMUS no se limitará a curar linces. La ONG también realizará necropsias para investigar las causas de muerte de los ejemplares, especialmente cuando puedan estar relacionadas con la acción humana. En esos casos, garantizará la cadena de custodia, un aspecto fundamental para esclarecer responsabilidades y reforzar la protección de la especie.

El centro dispone además de instalaciones para la recuperación y hospitalización de animales antes de su posible reintroducción en el medio natural. La organización ha subrayado que, aunque el estado del lince ha mejorado en Extremadura, las amenazas que todavía pesan sobre la especie obligan a reforzar los programas de conservación.

Nuevas instalaciones

AMUS ampliará sus instalaciones a través del proyecto ERICEA, junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La actuación permitirá crear zonas de cuarentena y reforzar las áreas de manejo seguro, dos recursos esenciales para trabajar con ejemplares que necesitan atención veterinaria, recuperación o vigilancia sanitaria.

La combinación de cría en cautividad, reintroducción, mejora del hábitat y seguimiento biomédico ha permitido cambiar el destino del lince ibérico. Extremadura ocupa ahora una doble posición en ese mapa: cría cachorros en Zarza de Granadilla y refuerza desde AMUS el cuidado sanitario de los ejemplares que viven o pasan por la región.

Una victoria frágil

El lince ha salido del abismo, pero no está fuera de peligro. Cada cachorro que supera sus primeras semanas de vida cuenta. Cada necropsia puede explicar una amenaza. Cada revisión veterinaria puede anticipar un problema. Y cada instalación de recuperación puede marcar la diferencia entre perder un ejemplar o devolverlo al monte.

Por eso, los 15 cachorros de Zarza de Granadilla y la nueva función biomédica de AMUS no son dos noticias aisladas. Son dos piezas de una misma estrategia: que Extremadura sea uno de los territorios donde el lince ibérico no solo sobreviva, sino que vuelva a encontrar futuro.