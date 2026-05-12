Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 12 de mayo de 2026

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Imagen de un rebaño de ovejas.

Imagen de un rebaño de ovejas. / UPA-UCE

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 12 de mayo de 2026 de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja 12 de mayo

Lonja 12 de mayo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
  2. Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA
  3. PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
  4. La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
  5. Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
  6. Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura
  7. Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño
  8. Educación busca docentes de forma urgente para cubrir ocho plazas en Extremadura

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 12 de mayo de 2026

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 12 de mayo de 2026

La campaña de la cereza arranca en Extremadura con daños por las lluvias de los últimos días

La campaña de la cereza arranca en Extremadura con daños por las lluvias de los últimos días

Los concertados de Extremadura tendrán hasta noviembre para pedir 894.000 euros en ayudas para monitores

Los concertados de Extremadura tendrán hasta noviembre para pedir 894.000 euros en ayudas para monitores

Bruselas da luz verde a 1.500 millones en ayudas al campo extremeño y andaluz por las borrascas

Bruselas da luz verde a 1.500 millones en ayudas al campo extremeño y andaluz por las borrascas

El proceso de regularización de migrantes "fluye" en Extremadura tras unas primeras semanas de atasco

El proceso de regularización de migrantes "fluye" en Extremadura tras unas primeras semanas de atasco

Extremadura acoge el III Foro del Vehículo Eléctrico con Changan Auto y Chery Group, y refuerza su papel como puerta de entrada a la inversión asiática en Europa

Extremadura acoge el III Foro del Vehículo Eléctrico con Changan Auto y Chery Group, y refuerza su papel como puerta de entrada a la inversión asiática en Europa

Solo el 8% de 4.600 aspirantes aprueba la oposición de Enfermería del SES: quedan 170 plazas sin cubrir

Solo el 8% de 4.600 aspirantes aprueba la oposición de Enfermería del SES: quedan 170 plazas sin cubrir

Ojo a los alérgicos: alertan en Extremadura de la comercialización de un complemento alimenticio con pescado no declarado

Tracking Pixel Contents