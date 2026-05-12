Mantener los vuelos de Badajoz a Madrid y Barcelona costará un 23% más por el alza del combustible

Mantener los vuelos del Aeropuerto de Badajoz a Madrid y Barcelona costará a la Junta de Extremadura un 23% más debido al alza del combustible. El nuevo contrato para la prestación del servicio aéreo eleva hasta los 7,15 millones de euros anuales el déficit que debe asumir el Ejecutivo autonómico para mantener estas dos conexiones consideradas clave para la movilidad de extremeños y turistas.

El incremento, según ha explicado este martes la portavoz de la Junta, Elena Manzano, responde al aumento de los costes de explotación y de los distintos insumos asociados a la prestación del servicio, entre ellos el combustible. La modificación eleva hasta 7.150.000 euros el déficit anual máximo previsto para la próxima licitación, una cantidad fijada para cada una de las anualidades de 2027 y 2028.

"Aumentamos en un 23% la inversión hasta superar los 7 millones de euros al año para garantizar, por supuesto, la continuidad de este servicio público esencial y teniendo en cuenta el incremento del gasto del combustible", ha señalado Manzano tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico / JUNTA DE EXTREMADURA

Servicio público obligatorio

Las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona funcionan bajo la figura de obligaciones de servicio público (OSP), un mecanismo que permite mantener conexiones consideradas necesarias para la cohesión territorial aunque no resulten rentables por sí solas con la venta de billetes para las compañías aéreas.

Es el Estado quien autoriza la concesión, mientras que la Junta de Extremadura financia la totalidad de esa obligación de servicio público. "Hemos prorrogado el convenio con el Gobierno central hasta el 31 de diciembre de 2028 para mantener la obligación de servicio público de estas dos líneas", ha indicado la portavoz.

En la práctica, el Ejecutivo autonómico asume una cobertura económica para garantizar que el servicio se preste y que Extremadura no pierda capacidad de conexión aérea. Algo que ya ocurrió en 2011, cuando ninguna aerolínea quiso prestar este servicio por su falta de rentabilidad en términos de mercado.

La nueva cifra de 7,15 millones de euros anuales marcará el límite máximo del déficit que podrá cubrirse en la próxima licitación, condicionada por el aumento de los costes de operación y por la necesidad de asegurar la continuidad de los vuelos hasta 2028.

Un avión de Binter aterriza en el aeropuerto de Badajoz. / Santi García

Nueva licitación hasta 2028

El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la firma de una adenda de prórroga y modificación del convenio suscrito entre la Administración General del Estado y la Junta de Extremadura para el reparto de las responsabilidades derivadas de la licitación de estas rutas aéreas bajo la OSP.

En concreto, lo aprobado permite ampliar la vigencia del convenio hasta el 31 de diciembre de 2028. El plazo previsto inicialmente concluía el 14 de junio de 2028, pero la Junta ha considerado necesario prolongarlo para dar cobertura legal a la nueva licitación del servicio.

Esa nueva licitación deberá cubrir el periodo comprendido entre octubre de 2026 y octubre de 2028, ya que el contrato actualmente en vigor vence el próximo 27 de octubre. "Precisamente, en octubre de este año vence el contrato actual y habrá que celebrar una nueva licitación para los dos años siguientes", ha explicado Manzano.

Con este margen, el Ejecutivo autonómico busca garantizar que las rutas de Badajoz con Madrid y Barcelona no queden sin respaldo administrativo ni económico durante el cambio de contrato.

Conexiones clave para Extremadura

En el caso de Extremadura, las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona tienen un peso especial por la situación periférica de la región y por las limitaciones históricas en materia de transporte. Por eso, la cobertura pública del déficit busca asegurar que el aeropuerto de Badajoz mantenga enlaces regulares con dos de los principales nodos económicos y de comunicación del país.

La portavoz de la Junta ha subrayado además el peso que tienen estas rutas en la actividad del aeropuerto pacense. En 2025, el Aeropuerto de Badajoz alcanzó una cifra récord, con 107.000 viajeros, y el 72% de ellos utilizó las conexiones con Madrid o Barcelona.

Ese dato refuerza, según el Ejecutivo regional, la necesidad de mantener la financiación pública de unas rutas que no solo facilitan desplazamientos por motivos laborales, sanitarios, académicos o familiares, sino que también sostienen una parte esencial de la conectividad exterior de Extremadura.