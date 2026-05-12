Extremadura recibirá 53 millones para reforzar la educación y la FP de trabajadores

El Gobierno central ha aprobado este martes una inversión de más de 53 millones de euros para Extremadura destinada a reforzar la educación y la Formación Profesional. La cuantía permitirá financiar programas de apoyo en lectura, matemáticas, inclusión educativa y atención a centros con alumnado vulnerable, además de acciones formativas para trabajadores desempleados y ocupados.

La partida forma parte del reparto territorial de más de 1.170 millones de euros autorizado por el Consejo de Ministros para las comunidades autónomas, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Los fondos se destinarán a cuatro programas educativos de cooperación territorial y a una línea específica de Formación Profesional para personas trabajadoras.

En el caso de Extremadura, el Programa de Refuerzo de la Competencia Lectora contará con dos millones de euros, mientras que el Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática recibirá 3,9 millones. Ambas iniciativas buscan ofrecer una atención más personalizada al alumnado con mayores dificultades, reducir la brecha de género en estas competencias y mejorar la formación del profesorado en metodologías de aprendizaje.

En concreto, el plan de lectura está dirigido al alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y ciclos formativos de Grado Básico, mientras que el de matemáticas se centrará en Primaria, Secundaria y la Formación Profesional Básica.

Otros 3,9 millones de euros irán destinados al programa PROA+, enfocado a centros sostenidos con fondos públicos que presentan especial complejidad educativa por concentrar un alto porcentaje de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Serán las comunidades autónomas las encargadas de seleccionar los centros beneficiarios.

Este programa persigue mejorar el éxito escolar, favorecer la permanencia del alumnado en el sistema educativo y promover una transformación progresiva de los centros, basada en la generación de expectativas positivas y en un clima escolar inclusivo.

Además, Extremadura recibirá un millón de euros para el Programa de Educación Inclusiva, que tiene como objetivo avanzar hacia entornos educativos plenamente inclusivos. La iniciativa pretende identificar y eliminar barreras físicas, sociales, comunicativas, metodológicas u organizativas que puedan dificultar el acceso, la participación y el aprendizaje del alumnado en igualdad de condiciones.

Formación profesional

El plazo de ejecución de estos programas educativos se extenderá desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027. La mayor cuantía aprobada para la región corresponde a la Formación Profesional para personas trabajadoras, con 42 millones de euros. A nivel nacional, el Consejo de Ministros ha autorizado más de 867 millones para esta línea en el ejercicio 2026.

De esa financiación estatal, la mayor parte, 696,5 millones de euros, se dirigirá a iniciativas de oferta formativa para trabajadores desempleados. Otros 145,9 millones se destinarán a acciones formativas para trabajadores ocupados, mientras que 24,8 millones se reservan para actuaciones extraordinarias del sistema de Formación Profesional para el empleo impartidas a través de la red pública de centros de formación.

Según el Ministerio, estas actuaciones buscan "favorecer la cualificación, recualificación y el desarrollo de itinerarios formativos a lo largo de toda la vida". El reparto, como en el resto de programas, se realizará conforme a los criterios acordados por la Conferencia Sectorial de Educación.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado que esta inversión "refleja en cifras el valor que este Gobierno le da a la educación y a la Formación Profesional". Desde 2018, el Ministerio ha transferido a las comunidades autónomas más de 4.425 millones de euros para programas de cooperación territorial, y desde 2021 más de 4.000 millones para acciones de Formación Profesional para personas trabajadoras.