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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La autovía Cáceres-Portugal como "emergencia regional": sin ella se pierden 34.000 habitantes y un millón de turistas
Representantes de Extremadura y Portugal urgen a las administraciones a desbloquear los 72 kilómetros pendientes de la autovía, cuya ejecución reclaman desde hace 25 años
Bruselas da luz verde a 1.500 millones en ayudas al campo extremeño y andaluz por las borrascas
El plan busca evitar cierres de explotaciones y compensar daños y pérdidas de ingresos, mientras sigue abierto hasta el 22 de mayo el plazo para que 27.462 beneficiarios acepten las ayudas directas del segundo listado
Cuidadores del Marcelo Nessi de Badajoz denuncian falta de personal cualificado por las noches: "Nos dejan solos"
Afirman que no hay enfermeros ni educadores y que se ven obligados a suplir sus funciones sin tener competencias: la última vez ocurrió el sábado con un interna que sufrió un problema grave de salud
La campaña de la cereza arranca en Extremadura con daños por las lluvias de los últimos días
La recogida, que echó a andar a finales de abril, comenzó con buenas previsiones. El agua ha causado merma en las variedades más tempranas
Los concertados de Extremadura tendrán hasta noviembre para pedir 894.000 euros en ayudas para monitores
La convocatoria cubre nóminas, Seguridad Social y 100 euros por monitor y curso para actividades formativas complementarias en Infantil, Primaria y Educación Especial durante el curso 2026/2027
- Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
- Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
- Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
- Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño
- Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural
- Extremadura pierde por Salamanca la alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte