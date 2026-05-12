Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 12 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Representantes de Extremadura y Portugal urgen a las administraciones a desbloquear los 72 kilómetros pendientes de la autovía, cuya ejecución reclaman desde hace 25 años

El plan busca evitar cierres de explotaciones y compensar daños y pérdidas de ingresos, mientras sigue abierto hasta el 22 de mayo el plazo para que 27.462 beneficiarios acepten las ayudas directas del segundo listado

Afirman que no hay enfermeros ni educadores y que se ven obligados a suplir sus funciones sin tener competencias: la última vez ocurrió el sábado con un interna que sufrió un problema grave de salud

La recogida, que echó a andar a finales de abril, comenzó con buenas previsiones. El agua ha causado merma en las variedades más tempranas

Noticias relacionadas

La convocatoria cubre nóminas, Seguridad Social y 100 euros por monitor y curso para actividades formativas complementarias en Infantil, Primaria y Educación Especial durante el curso 2026/2027