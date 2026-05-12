PP y Vox exhiben sus primeras diferencias en la Junta de Extremadura por los derechos LGBTI

El gobierno del PP y Vox ha escenificado este martes sus primeras diferencias en el seno de la Junta de Extremadura a cuenta de los derechos del colectivo LGBTI, uno de los asuntos que ya figuró entre los escollos de la negociación. El Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora el próximo 17 de mayo, pero lo ha hecho sin el apoyo de los dos consejeros de Vox, Óscar Fernández y Juan José García.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha admitido en rueda de prensa que la declaración no ha sido compartida por los dos partidos que forman parte de la Junta, aunque ha tratado de enmarcar esa discrepancia dentro de la normalidad de un gobierno de coalición. PP y Vox, ha señalado, asumen sus "diferencias con normalidad".

"Creemos en la lealtad institucional y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Como advierte el primer punto del pacto, somos un solo gobierno, pero este gobierno está formado por dos partidos políticos, lo que implica respetar las diferencias ideológicas de ambos e incluso las sensibilidades personales de sus miembros. Esto es la realidad de un modelo de convivencia política madura", ha asegurado para zanjar la polémica.

Una carpeta sensible

La aprobación del texto ha dejado una primera fisura visible entre los socios de gobierno en una materia que ya había tensionado la negociación entre PP y Vox. Las políticas vinculadas a la igualdad y a los derechos LGBTI formaron parte de los asuntos más delicados en la conformación del Ejecutivo autonómico y han vuelto ahora al primer plano con una declaración institucional que no ha contado con el respaldo de los dos consejeros de Vox.

Pese a ello, Manzano ha defendido que el Consejo de Gobierno, como órgano ejecutivo, tiene "plena competencia" para aprobar declaraciones institucionales en nombre de la Junta de Extremadura y ha insistido en que el Ejecutivo regional seguirá impulsando políticas públicas para consolidar Extremadura como un territorio "libre de odio". "Es por ello que nuestro Gobierno se manifiesta con firmeza contra cualquier tipo de discriminación, sea por orientación sexual, identidad o expresión de género", ha sostenido.

El foco en el medio rural

La declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno expresa la "firme convicción" de la Junta de velar por los derechos de todas las personas y de garantizar que ninguna orientación sexual, identidad o expresión de género sea cuestionada.

Manifestación del orgullo LGTBI en Cáceres. / CARLOS GIL

Manzano ha puesto además el acento en la realidad específica de los pueblos extremeños, donde la visibilidad LGBTI puede afrontar más dificultades que en otros entornos. "Creemos que la igualdad real no entiende de fronteras geográficas ni de distancias kilométricas y somos conscientes de que la visibilidad LGTBI en el entorno rural conlleva también desafíos específicos", ha indicado.

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En esa línea, la portavoz ha explicado que la Junta, a través de esta declaración institucional y al amparo de la ley LGBTI, se compromete a garantizar que vivir en un pueblo "no sea motivo de aislamiento o de miedo sino que sea un espacio de libertad plena para desarrollar cualquier proyecto de vida".