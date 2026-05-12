PSOE y Unidas ven un "fracaso" en las oposiciones de Enfermería en Extremadura y el PP defiende la independencia de los tribunales

Las oposiciones de Enfermería han abierto un nuevo frente político en la Asamblea de Extremadura. PSOE y Unidas por Extremadura han coincidido este martes, tras la Junta de Portavoces, en criticar la gestión de la Consejería de Salud después de que 170 plazas de enfermería hayan quedado sin adjudicar. El PP, por su parte, ha replicado que los exámenes "los realizan tribunales independientes formados por funcionarios".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha afirmado que el Servicio Extremeño de Salud atraviesa "un auténtico despropósito" provocado, a su juicio, por la "falta de capacidad" del Gobierno autonómico. "¿Qué va a pasar con la enfermería, con esas 170 plazas que se han quedado?", se ha preguntado la dirigente socialista.

Gil Rosiña ha situado el resultado de estas pruebas dentro de una crítica más amplia a la política sanitaria de la Junta. "El Gobierno ha estado parado seis meses, pero el incendio en el que la Junta ha convertido el Servicio Extremeño de Salud no ha parado ni un solo día", ha aseverado.

El PSOE habla de "despropósito" en el SES

La portavoz socialista ha enumerado retrasos en citas médicas, reprogramaciones, problemas en la cobertura de plazas sanitarias y dificultades de pacientes y profesionales como ejemplos de una situación que, según ha dicho, afecta ya "a cualquier vecino de la región".

Gil Rosiña ha criticado además que el Ejecutivo extremeño trate de "camuflar" los problemas de gestión sanitaria aprovechando el buen comportamiento de la economía y el incremento de ingresos públicos. Para el PSOE, las plazas que han quedado sin adjudicar en Enfermería reflejan un problema de fondo en la organización y en la respuesta del Gobierno regional ante las necesidades del Servicio Extremeño de Salud.

Unidas habla de "absoluto fracaso"

También la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha denunciado el "absoluto fracaso" de la gestión de la Consejería de Sanidad en las pruebas selectivas y oposiciones. "Llueve sobre mojado", ha señalado De Miguel, que ha recordado que ya ocurrió algo similar con las pruebas de médicos de Atención Primaria, facultativos de área y farmacéuticos.

"Como si en esta tierra nos sobraran los trabajadores de la sanidad y pudiéramos permitirnos seguir manteniendo a unos trabajadores en la precariedad más absoluta, porque enfermeros y enfermeras vamos a necesitar", ha afirmado la diputada.

Contratos temporales y fidelización

La portavoz de Unidas ha advertido de que la consecuencia de dejar plazas sin cubrir será recurrir a contrataciones temporales y a pruebas selectivas que ha calificado de "a dedo". "¿Cómo vamos a fidelizar a estos profesionales en Extremadura, si lo único que les estamos diciendo es que les vamos a dar contratos temporales que pueden durar uno, dos, tres meses?", se ha preguntado.

De Miguel ha reclamado explicaciones y ha insistido en que la sanidad pública extremeña necesita procesos que permitan cubrir las plazas y ofrecer continuidad a los trabajadores.

El PP defiende a los tribunales

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que "los exámenes de oposición los realizan tribunales independientes formados por funcionarios".

Sánchez Juliá ha acusado a los partidos de la oposición de "atacar a los funcionarios y la independencia de los tribunales". A su juicio, es "tremendamente preocupante" que una responsable política ponga en cuestión esos procesos.

El dirigente popular ha sostenido que el Gobierno de María Guardiola "siempre ha respetado todos los procesos selectivos de manera independiente".

Las TEI, al pleno del jueves

Además del debate sanitario, Irene de Miguel ha anunciado que su grupo parlamentario llevará al pleno del jueves la situación de las técnicas de Educación Infantil, conocidas como TEI. El colectivo reclama mejoras salariales y una reducción de las ratios en las aulas.

De Miguel ha defendido que esas mejoras salariales son "necesarias" porque las trabajadoras "rozan el salario mínimo interprofesional". También ha advertido de que las ratios actuales dificultan una atención adecuada a los menores.

"Es de sentido común entender que una trabajadora no puede atender con calidad a ocho bebés de cero a un año, o a trece niños y niñas de uno a dos años, o a dieciocho de dos a tres años", ha denunciado la portavoz de Unidas por Extremadura.

Un trabajo esencial y feminizado

La dirigente ha recordado que el de las TEI es un trabajo "absolutamente imprescindible y esencial" y ha subrayado que se trata de un sector muy feminizado. Por ello, ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que dignifique las condiciones laborales de estas trabajadoras.

"Nuestros niños y niñas tienen que estar cuidados en las mejores manos y para eso las técnicas de educación infantil tienen que poder tener unas condiciones laborales dignas", ha concluido De Miguel.