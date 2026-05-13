El ‘Yo apoyo Almaraz’ llegará a comercios de toda la provincia de Cáceres

Un millar de negocios cacereños se sumarán a la campaña de apoyo a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. La iniciativa fue presentada a finales de marzo para negocios de la comarca del Campo Arañuelo y ahora se amplía a establecimientos de toda la provincia de Cáceres. En torno a mil de ellos repartirán 4.000 bolsas promocionales entre sus clientes y colgarán carteles para defender que se prorrogue la central. La iniciativa, promovida desde la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, se ha presentado este miércoles en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, en un acto que ha contado con la presencia de responsables del Círculo Empresarial Cacereño, el Círculo Empresarial Placentino, el Círculo Empresarial Moralo y la Federación Multisectorial de Asociaciones Empresariales Rurales Cacereñas (Femaerca).

Fernando Sánchez, durante su intervención este miércoles en la presentación de la campaña. / CARLOS GIL

Las bolsas, de distintos colores y con el lema ‘Yo apoyo Almaraz’, se repartirán cuando se realicen compras en los establecimientos en un gesto que servirá para que los “comercios de toda nuestra provincia dejen bien claro su apoyo a la central”, ha considerado Fernando Sánchez, presidente de la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, que ha adelantado que uno de los siguientes pasos será llevar la movilización también a los negocios de la provincia de Badajoz. “Es una muestra del compromiso del pequeño comercio con la continuidad de la central nuclear, implicando a los propios ciudadanos”, ha incidido. “Queremos que el Gobierno central rectifique y no cierre la Central Nuclear de Almaraz. Sería un error histórico que pagaríamos todos los españoles, nuestros pueblos, y desgraciadamente toda Extremadura, que seríamos los primeros en sufrirlo”, ha argumentado Fernando Sánchez.

En tiempo de descuento

Igualmente, se ha congratulado por el reciente informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que pide evitar la clausura de la central extremeña “recordando que un cierre industrial de este calibre conlleva riesgos económicos y, por supuesto, demográficos para Extremadura”. “Tenemos que salvar la central y el tiempo sigue corriendo, estamos en el tiempo de descuento”, ha subrayado. A su juicio, “cerrar una industria que funciona sería imperdonable”.

“Seguimos con el corazón en un puño junto a nuestras familias a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear”, ha agregado, para pedir a continuación que “una vez que llegue”, “el Gobierno dé un paso adelante y autorice la prórroga de 3 años solicitada por las empresas”, como un avance inicial que permita extender luego al menos hasta 2040 la vida útil de la planta. “Queremos seguir viviendo en nuestros pueblos y contar con esta energía estable, segura y barata que nos garantiza el bienestar por muchos años”, ha dicho Sánchez. “Tenemos que defender nosotros nuestro futuro porque nadie más lo va a hacer con tanta firmeza”, ha apostillado.

La voz del comercio

Diego Hernández, vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Cáceres, ha recalcado que esta campaña busca “alzar la voz con un objetivo muy claro”, que es el de trasladar a la ciudadanía un mensaje “de apoyo firme” a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. “El comercio provincial siempre ha dependido de esta gran industria”, ha recordado.

Por otra parte, se ha lamentado de que “hoy tendríamos que estar hablando de nuevos proyectos y en cambio estamos hablando de un cierre de una gran industria que ha sostenido a miles y a miles de familias”. En su opinión, los puestos de trabajo que ha generado esta planta no los ha creado “ninguna” otra industria en la provincia.

Una fuente de riqueza

“Desde la Cámara de Comercio, desde estas organizaciones empresariales, siempre vamos a estar apoyando a esa fuente de riqueza y de empleo”, ha aseverado Hernández, que ha hecho una llamada a no caer en el conformismo, agradeciendo especialmente al sector del comercio haber hecho posible esta iniciativa.

“Hablar de Almaraz no es hablar únicamente de energía, sino que es hablar de empleo, estabilidad, oportunidades y futuro real de Extremadura”, ha argüido Víctor Baena en representación del Círculo Empresarial Cacereño. Su clausura “supondría un impacto económico y social de enormes dimensiones tanto para la provincia de Cáceres como especialmente para la comarca del Campo Arañuelo”.

Escuchar al territorio

“Cerrar una infraestructura estratégica como esta sin una alternativa industrial real implantada, madura y equivalente sería un error absolutamente histórico. No podemos hablar de una transición que pueda considerarse justa mientras exista la incertidumbre para cientos de empresas, autónomos y trabajadores que dependen directamente de esta industria”, ha insistido. Por eso, Baena ha solicitado que se escuche al territorio antes de tomar una decisión definitiva.

Carlos Oliva, presidente del Círculo Empresarial Placentino, ha hecho hincapié en que la planta cacereña significa para Plasencia “una gran fuente de ingresos y no podemos permitir que se cierre”. “Vamos a apoyar esta campaña” con el reparto de bolsas y carteles en “nuestros comercios” pero también dándole voz en “redes sociales y donde haga falta”.

Golpe al empleo indirecto

“Dejar que cierre la central nuclear sería un error que repercutiría negativamente en nuestra zona y en toda Extremadura”, ha sostenido en esta misma línea Jaime Vaquero, vicepresidente del Círculo Empresarial Moralo. Ha mencionado el golpe que representaría “no solo en los empleos directos, sino en los indirectos” y en los sectores del comercio o los servicios. También ha aludido al riesgo de despoblación que conllevaría.

Para Raúl Trapote, tesorero de la Federación Multisectorial de Asociaciones Empresariales Rurales Cacereñas (Femaerca), “cuando se habla de Almaraz en los telediarios se habla de megavatios, de políticas energéticas, de plazos, pero aquí en nuestras calles Almaraz tiene otros nombres”. En este punto, ha asegurado, “Almaraz es Antonio, que tiene un taller mecánico en Navalmoral y que me dijo hace poco, ‘Si esto se cierra no sé qué voy a hacer. Tengo 52 años y dos hijos estudiando’; o María, que abrió una casa rural hace 3 años porque por fin había movimiento en su zona, o ese padre joven que decidió no irse a Madrid, porque aquí podía darle a su familia una vida digna, una vida tranquila, cerca de sus abuelos, con raíces. Eso es lo que está en juego. No son cifras, son personas que confiaron en que esta tierra tenía futuro”.

La voz de miles de comerciantes

Por eso, dijo, aunque lo que se repartan sean “simples bolsas”, llevan dentro “algo enorme”, “la voz de miles de comerciantes que no tienen un micrófono, que no salen en las noticias, pero que cada día sostienen esta comarca con esfuerzo”.