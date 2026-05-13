La campaña de verano impulsará 14.400 contratos en Extremadura: hostelería, logística y comercio necesitan personal

Extremadura vuelve a necesitar más empleo durante el vernano. La región generará 14.400 contratos durante los meses estivales, lo que supone un crecimiento del 11,2% respecto a 2025, según las previsiones difundidas este miércoles por Randstad. El aumento se apoyará especialmente en actividades vinculadas a la hostelería, la restauración, la logística, el comercio y el ocio, los sectores que más refuerzan sus plantillas cuando crece la actividad turística, el consumo y los desplazamientos.

La previsión llega, además, en un momento especialmente favorable para el mercado laboral extremeño. La comunidad ha cerrado abril con 62.868 personas desempleadas, el menor nivel de paro de su historia, y con 419.361 afiliados a la Seguridad Social, a menos de 6.000 cotizantes del récord alcanzado en agosto de 2025. Es decir, el verano arranca con menos paro, más ocupación y una campaña que volverá a necesitar personal para cubrir la subida de actividad.

Entre los perfiles más demandados figuran camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores, recepcionistas, animadores y personal de eventos. Randstad apunta también a la necesidad de profesionales con disponibilidad inmediata, capacidad de adaptación al puesto y, preferiblemente, experiencia previa. Cada vez pesan más, además, las competencias digitales básicas y habilidades como la flexibilidad, el trabajo en equipo y la orientación al cliente.

Badajoz concentrará dos de cada tres contratos

Por provincias, Badajoz concentrará la mayor parte de la contratación prevista, con 9.595 contratos y un incremento del 13,5% respecto al año anterior. Cáceres, por su parte, alcanzará los 4.805 contratos, un 6,9% más.

En conjunto, Extremadura sumará esos 14.400 contratos, con un crecimiento regional del 11,2%. La subida se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, que Randstad cifra en el 12,2%.

A nivel nacional, la campaña de verano generará 790.245 contrataciones, frente a las 704.435 registradas el año pasado. Extremadura, pese al avance previsto, se mantiene entre las comunidades con menor volumen absoluto de contratación estival, solo por encima de Cantabria, Navarra y La Rioja.

Hostelería, logística, comercio y ocio

La restauración será el principal motor de la campaña en el conjunto del país. Según Randstad, este sector concentrará cerca del 49,3% del total de contrataciones, con 389.330 contratos y un crecimiento del 24% respecto a 2025.

Le seguirá el sector del transporte y la logística, con 219.720 contratos, aunque en este caso la previsión apunta a un descenso del 5,1%. El comercio aportará 152.105 contratos, un 10,6% más, mientras que el ocio y el entretenimiento registrará 29.090 contrataciones, con el mayor incremento relativo, un 35,1%, impulsado por eventos, actividades estivales y servicios vinculados al tiempo libre.

Ese reparto marca también el tipo de oportunidades que se abrirán durante las próximas semanas. Las empresas necesitarán reforzar plantillas en bares, restaurantes, alojamientos, almacenes, reparto, tiendas, servicios turísticos y actividades de ocio, con puestos muchas veces ligados a la atención directa al cliente y a la capacidad de incorporación rápida.

El verano llega con el paro en mínimos

La previsión de Randstad se conoce después de que Extremadura haya marcado en abril el menor desempleo de su historia. La comunidad ha registrado 62.868 parados, tras una bajada de 2.342 personas respecto a marzo, un 3,59% menos, y de 7.801 desempleados en comparación con abril de 2025, lo que representa una caída interanual del 11,04%, la mayor del país.

El descenso se ha extendido a todos los sectores. Los servicios han restado 1.514 parados en abril, hasta quedarse en 46.565 desempleados. La agricultura ha reducido el paro en 348 personas, la industria en 194, la construcción en 109 y el colectivo sin empleo anterior en 177.

Por provincias, Badajoz ha registrado 40.980 desempleados, tras bajar en 1.667 personas en un mes. Cáceres ha cerrado abril con 21.888 parados, 675 menos que en marzo.

También ha crecido la afiliación. La Seguridad Social ha sumado en abril 5.920 afiliados medios en Extremadura, hasta alcanzar los 419.361 ocupados. La cifra se queda a solo 5.809 cotizantes del máximo histórico de agosto de 2025, cuando la región llegó a 425.170 afiliados.

La preocupación empresarial por las vacantes

El mercado laboral extremeño también ha mostrado un avance en la contratación reciente. En abril se han firmado 32.032 contratos en la comunidad, 2.758 más que en marzo y 5.723 más que hace un año. Del total, 8.677 han sido indefinidos y 23.355 temporales. La patronal extremeña valora de forma favorable esta evolución del empleo, aunque sitúa el foco en una preocupación de fondo: la existencia de unas 7.000 vacantes sin cubrir en la región.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha señalado que la subida de la afiliación es una "prueba clara y contundente" de que se está generando empleo. Sin embargo, ha advertido de que el principal reto sigue siendo casar la oferta y la demanda laboral, especialmente en sectores como los servicios, la limpieza, la dependencia, la construcción o la agricultura.

La organización empresarial sostiene que Extremadura se acerca a los 420.000 afiliados, una cifra que se ha marcado como referencia para 2026, pero considera que el mercado laboral aún arrastra dificultades para cubrir determinados puestos. Esa brecha deja una clave para los próximos meses: el verano traerá más contratos y oportunidades, aunque las empresas seguirán pendientes de encontrar trabajadores para cubrir todas sus necesidades.