Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HaciendaPresupuesto de CáceresCáceres barrio a barrioEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Promoción internacional

Influencers de China descubren Extremadura: visitan Monfragüe y el Jerte, degustan vinos y conocen municipios históricos

Entre los cuatro creadores de contenido suman 6,8 millones de seguidores en la red social china Weibo.

Creadores de contenido de China descubren la Vía de la Plata y otros atractivos turísticos de Extremadura

Creadores de contenido de China descubren la Vía de la Plata y otros atractivos turísticos de Extremadura

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cuatro creadores de contenido de China han visitado Extremadura para descubrir la Vía de la Plata y otros atractivos turísticos de la región. En su viaje de cuatro días, organizado por la Junta de Extremadura y Turespaña, han conocido el patrimonio histórico de Zafra, Mérida y Hervás, han degustado la gastronomía extremeña y los cavas y vinos de la DOP Ribera del Guadiana y han recorrido el Parque Nacional de Monfragüe y el Valle del Jerte, entre otros lugares.

En este grupo han participado una periodista del diario Macao Daily News y tres influencers especializados en viajes y turismo, que suman 6,8 millones de seguidores en la red social china Weibo.

Promoción internacional

Además de Extremadura, su itinerario por la Vía de la Plata ha incluido Andalucía y Castilla y León, donde finalizó ayer martes.

A lo largo del año, la Dirección General de Turismo colabora con prescriptores nacionales e internacionales para promocionar Extremadura en las redes sociales, ya sea para que visiten la región y cuenten sus experiencias en primera persona o para difundir las actividades que organiza la Junta en eventos como Fitur o FIO.

Noticias relacionadas

Con este propósito se ha organizado el viaje de los creadores de contenido de China, un mercado de gran interés para Extremadura. En noviembre, responsables de Turismo se reunieron en Madrid con turoperadores, medios de comunicación y representantes institucionales del país asiático, en un evento organizado por Turespaña. A raíz de ese encuentro, varios profesionales del sector turístico visitaron Extremadura.

  1. Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA
  2. Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
  3. La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
  4. La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
  5. Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
  6. Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño
  7. Guardiola arropa en la finca de 'El Juli' la gran final de Faenas y Doma: 'Nuestra identidad nace del campo
  8. Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural

Influencers de China descubren Extremadura: visitan Monfragüe y el Jerte, degustan vinos y conocen municipios históricos

Influencers de China descubren Extremadura: visitan Monfragüe y el Jerte, degustan vinos y conocen municipios históricos

El ‘Yo apoyo Almaraz’ llegará a comercios de toda la provincia de Cáceres

El ‘Yo apoyo Almaraz’ llegará a comercios de toda la provincia de Cáceres

"Necesitamos aulas, no saunas": la campaña contra el calor en los colegios de Extremadura

"Necesitamos aulas, no saunas": la campaña contra el calor en los colegios de Extremadura

35 horas, teletrabajo, carrera profesional y mejores sueldos: las reclamaciones de los empleados públicos extremeños

35 horas, teletrabajo, carrera profesional y mejores sueldos: las reclamaciones de los empleados públicos extremeños

Los trabajadores de la Agencia Tributaria se movilizan en Extremadura: "No quieren negociar y la plantilla está al límite"

Los trabajadores de la Agencia Tributaria se movilizan en Extremadura: "No quieren negociar y la plantilla está al límite"

"Seguid mirándome como una maestra", la carta de la nueva consejera de Educación a las familias extremeñas

"Seguid mirándome como una maestra", la carta de la nueva consejera de Educación a las familias extremeñas

Extremadura reunirá a empresas para analizar las oportunidades del sector de la defensa

Extremadura reunirá a empresas para analizar las oportunidades del sector de la defensa

Inés Checa destaca las primeras medidas de Vox en el Gobierno extremeño: "La familia vuelve a estar en el centro de las políticas"

Inés Checa destaca las primeras medidas de Vox en el Gobierno extremeño: "La familia vuelve a estar en el centro de las políticas"
Tracking Pixel Contents