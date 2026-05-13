Educación busca profesores de once especialidades en otro llamamiento urgente en Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha lanzado un nuevo llamamiento urgente para encontrar profesores de distintas especialidades en Extremadura ante la necesidad de cubrir plazas docentes que no han podido atenderse con las listas disponibles.

La convocatoria, publicada en Profex, afecta a once especialidades de distintos cuerpos docentes. En concreto, se buscan aspirantes para Filosofía, Matemáticas, Tecnología, Informática, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Instalaciones Electrotécnicas, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Procesos de Gestión Administrativa, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Diseño Gráfico y Piano.

Solicitudes hasta este jueves

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud a través del sistema de llamamientos urgentes de Profex. El plazo se ha abierto este martes, 12 de mayo, a las 14.00 horas, y finalizará mañana jueves, 14 de mayo, a las 9.00 horas.

Para participar no es necesario formar parte previamente de una lista docente, aunque los aspirantes deberán cumplir los requisitos fijados en la convocatoria y contar con la titulación exigida para cada especialidad.

Orden de adjudicación

La adjudicación de las plazas seguirá el orden establecido en las instrucciones de este tipo de llamamientos. Tendrán prioridad, en primer lugar, las personas que formen parte de las listas ordinarias de la especialidad correspondiente; después, las integrantes de las listas supletorias; y, a continuación, las de las listas extraordinarias.

Si después de aplicar ese orden quedaran plazas sin cubrir, podrán optar aspirantes que no pertenezcan a ninguna bolsa docente.

Aviso por teléfono

La comunicación de la adjudicación se realizará por teléfono y también se publicará en la web de llamamientos urgentes de Profex. La Administración efectuará un máximo de dos intentos de llamada, separados por un margen de diez minutos.

La incorporación al puesto y la presentación de la documentación original se concretarán durante esa llamada. Además, estos nombramientos tendrán carácter extraordinario y no supondrán la incorporación automática de los seleccionados a ninguna lista de espera de interinos.