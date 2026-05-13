Las lluvias dejan más de 30 millones de euros en pérdidas en la cereza del norte de Cáceres

Las lluvias persistentes registradas desde el pasado 23 de abril han provocado ya más de 30 millones de euros en pérdidas en el sector de la cereza de Cáceres, según ha denunciado este miércoles La Unión. La organización agraria advierte de que la situación afecta de lleno a las comarcas del norte de la provincia, donde la campaña se ha visto gravemente condicionada por la acumulación de agua y las temperaturas propias de estas fechas.

Casi 150 litros por metro cuadrado desde abril

De acuerdo con los datos aportados por La Unión, desde el 23 de abril han caído en las comarcas del norte de Cáceres alrededor de 149,20 litros de agua por metro cuadrado, una cantidad que, unida a las temperaturas actuales, ha provocado el rajado de las cerezas de las variedades más tempranas, precisamente las que suelen alcanzar una mayor cotización en el mercado.

Variedades tempranas y de media estación, las más afectadas

La organización señala que toda la producción de variedades tempranas y de media estación situada por debajo de los 700 metros de altitud está afectada, bien por rajado o bien por podredumbre, lo que impedirá su comercialización. Por encima de los 700 metros, el daño se concentra principalmente en las variedades tempranas, que también han sufrido de forma notable los efectos de la climatología adversa.

Unos 15 millones de kilos dañados

La Unión calcula que esta situación ha provocado la pérdida o afectación en la calidad de unos 15 millones de kilos de cerezas, alrededor del 50% de las variedades tempranas. Incluso la fruta que no se ha visto afectada directamente por el rajado presenta daños serios y está sufriendo una pérdida de cotización por el deterioro de su calidad, según sostiene la organización agraria.

Solo un 11% de la producción está asegurada

A estos daños se suma, según La Unión, la escasa cobertura del seguro agrario en el sector. La organización afirma que apenas está asegurado un 11% de la producción y advierte de que, con las actuales normas de aseguramiento, las pérdidas producidas por las lluvias persistentes no serán indemnizadas en la mayoría de los casos, lo que agrava la situación de los productores afectados.

Críticas al seguro de la cereza

La Unión asegura que lleva años denunciando las deficiencias del seguro de la cereza, al considerar que deja desprotegidos a los agricultores damnificados por este tipo de daños. En este sentido, la organización sostiene que muchos productores han dejado de asegurar sus explotaciones porque las coberturas no responden a las necesidades reales del cultivo, una circunstancia que, según subraya, vuelve a quedar en evidencia cuando la climatología resulta adversa.

Exigen una actuación urgente de la Junta

La organización agraria reclama al consejero de Agricultura, Juan José García, que actúe de manera urgente para impulsar mejoras en el seguro dentro de Enesa. La Unión exige que se establezca un seguro “digno” y con coberturas reales a precios asequibles, porque, según afirma, “está en juego la viabilidad de miles de explotaciones de cerezos del norte de la región”.

Ayudas hasta que haya coberturas reales

Hasta que se mejore el sistema de aseguramiento, La Unión exige a la Consejería de Agricultura una valoración oficial de los daños para evaluar líneas de ayudas dirigidas a los productores afectados. La organización agraria defiende que la Junta debe activar mecanismos de compensación mientras no exista un seguro capaz de cubrir de forma efectiva las pérdidas sufridas por el sector de la cereza en Cáceres.