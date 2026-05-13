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Educación

"Seguid mirándome como una maestra", la carta de la nueva consejera de Educación a las familias extremeñas

Sandra Valencia Ramos se presenta a las familias a través de la plataforma Rayuela con un mensaje de compromiso y servicio público

La nueva consejera de Educación y FP de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia.

La nueva consejera de Educación y FP de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia. / Asamblea.ex

Laura Alcázar

Laura Alcázar

La nueva consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia Ramos, ha enviado una carta a las familias del alumnado extremeño a través de la plataforma educativa Rayuela, en la que se presenta tras su reciente nombramiento y expresa su "firme compromiso" con la responsabilidad que acaba de asumir.

En el escrito, fechado en Mérida el 8 de mayo de 2026, Valencia Ramos se dirige a toda la comunidad educativa con un tono cercano y personal. La consejera recuerda su trayectoria como docente y pide a quienes ya la conocen que la sigan viendo “como hasta ahora”: "como una maestra volcada en su trabajo, en dar lo mejor a la educación extremeña".

La responsable autonómica subraya que afronta esta nueva etapa con una "profunda vocación de servicio público" y con la convicción de que la educación es "la herramienta más poderosa" para garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer el progreso de la sociedad. En este sentido, marca como objetivo principal trabajar por un sistema educativo inclusivo, innovador y de calidad, con el alumnado siempre en el centro de las decisiones.

Diálogo

Valencia Ramos también lanza un mensaje de colaboración a equipos directivos, docentes, personal de administración, familias y agentes sociales. La consejera reconoce que los grandes retos educativos no pueden alcanzarse "de forma aislada" y defiende una etapa basada en la escucha activa, el diálogo "sereno y fluido" y la participación de todos los sectores implicados.

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La carta concluye con un agradecimiento a la dedicación diaria de la comunidad educativa y una invitación a trabajar "con ilusión y determinación" para seguir mejorando la educación en Extremadura. Un mensaje institucional que, más allá de la presentación formal, busca tender la mano a las familias en el inicio de una nueva etapa al frente de la Consejería.

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