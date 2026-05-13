Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, adjudicadas por 188,7 millones de euros, ya han comenzado en el aparcamiento sur

José Antonio Pariente, responsable de la prueba en la región, asegura que no habrá cambios en sedes, horarios ni modelos de examen y calcula que volverán a presentarse alrededor de 5.400 o 5.500 alumnos

Los socios del Ejecutivo aseguran que las cuentas estarán "cuanto antes" y recogerán los acuerdos firmados, mientras PSOE y Unidas cuestionan su ejecución y alertan del giro político

Duelo de estrellas Michelin en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona, reuniendo a los vencedores de ediciones pasadas de los Asian Culinary Awards

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