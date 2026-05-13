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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Arrancan las obras del Hospital Universitario de Cáceres

Arrancan las obras del Hospital Universitario de Cáceres / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

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Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El Hospital Universitario de Cáceres da inicio a la segunda fase de su ampliación con trabajos en el aparcamiento sur

Las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, adjudicadas por 188,7 millones de euros, ya han comenzado en el aparcamiento sur

Extremadura no usará detectores contra la IA en la PAU: "Vamos a extremar la vigilancia"

José Antonio Pariente, responsable de la prueba en la región, asegura que no habrá cambios en sedes, horarios ni modelos de examen y calcula que volverán a presentarse alrededor de 5.400 o 5.500 alumnos

PP y Vox llevarán al presupuesto de 2026 las primeras medidas del pacto de gobierno en Extremadura

Los socios del Ejecutivo aseguran que las cuentas estarán "cuanto antes" y recogerán los acuerdos firmados, mientras PSOE y Unidas cuestionan su ejecución y alertan del giro político

El chef cacereño del ramen japo-castizo busca revalidar su corona asiática

Duelo de estrellas Michelin en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona, reuniendo a los vencedores de ediciones pasadas de los Asian Culinary Awards

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