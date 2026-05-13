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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 13 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El Hospital Universitario de Cáceres da inicio a la segunda fase de su ampliación con trabajos en el aparcamiento sur
Las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres, adjudicadas por 188,7 millones de euros, ya han comenzado en el aparcamiento sur
Extremadura no usará detectores contra la IA en la PAU: "Vamos a extremar la vigilancia"
José Antonio Pariente, responsable de la prueba en la región, asegura que no habrá cambios en sedes, horarios ni modelos de examen y calcula que volverán a presentarse alrededor de 5.400 o 5.500 alumnos
PP y Vox llevarán al presupuesto de 2026 las primeras medidas del pacto de gobierno en Extremadura
Los socios del Ejecutivo aseguran que las cuentas estarán "cuanto antes" y recogerán los acuerdos firmados, mientras PSOE y Unidas cuestionan su ejecución y alertan del giro político
El chef cacereño del ramen japo-castizo busca revalidar su corona asiática
Duelo de estrellas Michelin en la Antigua Fábrica Damm de Barcelona, reuniendo a los vencedores de ediciones pasadas de los Asian Culinary Awards
Más tiempo libre para el personal del Ayuntamiento de Plasencia: el viernes se aprueba la jornada laboral de 35 horas
El pleno municipal de Plasencia aprobará la reducción de la jornada laboral semanal de 37,5 a 35 horas para los empleados públicos del consistorio placentino
- Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
- Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
- Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
- Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño
- Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural
- Extremadura pierde por Salamanca la alternativa directa para viajar en tren al País Vasco y al norte