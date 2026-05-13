PP y Vox llevarán al presupuesto de 2026 las primeras medidas del pacto de gobierno en Extremadura

El presupuesto autonómico de 2026 será la primera gran prueba del nuevo Gobierno de María Guardiola. Tras seis meses de bloqueo político y con Vox ya dentro del Consejo de Gobierno, PP y Vox han asegurado que las cuentas regionales estarán listas "cuanto antes" y que incorporarán las primeras medidas del acuerdo de gobernabilidad firmado por ambos partidos para desbloquear la legislatura.

La tramitación tendrá que ser exprés. El Ejecutivo quiere llevar el proyecto a la Asamblea de forma inminente, pero las cuentas llegarán con el año ya muy avanzado y con una vigencia política limitada. Si el calendario ordinario se mantiene, en octubre la Junta tendrá que empezar a preparar el presupuesto de 2027, por lo que el margen real para ejecutar las nuevas cuentas será muy reducido.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, insistió ayer en que el presupuesto es la prioridad del nuevo Ejecutivo. "El presupuesto es el motor, es el instrumento que todas las administraciones públicas necesitan para realizar sus propuestas, para realizar sus políticas", señaló tras el Consejo de Gobierno.

Manzano defendió que las cuentas serán "clave" para el arranque de la nueva etapa y recordó que el bloqueo presupuestario fue precisamente uno de los argumentos que llevó a Guardiola a pedir a los extremeños que se pronunciaran de nuevo en las urnas. "Es la prioridad absoluta de nuestro gobierno y dentro de muy poco recibirán noticias de ese proyecto", aseguró.

Reunión del Consejo de Gobierno / JUNTA DE EXTREMADURA

Primer Consejo ordinario

El debate presupuestario coincidió con el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo centrado ya en asuntos ordinarios de gestión. La reunión sirvió para aprobar expedientes administrativos, nuevos nombramientos, la prórroga del convenio de los vuelos de Badajoz con Madrid y Barcelona, la declaración de interés autonómico de dos proyectos empresariales y la contratación de un servicio para familias con menores en acogimiento o adopción.

Sin embargo, no dejó grandes medidas de calado político vinculadas al pacto PP-Vox. Ese contenido llegará previsiblemente con el presupuesto, donde deberán traducirse en cifras las primeras decisiones del acuerdo de gobierno.

La propia Manzano admitió que la nueva estructura de la Junta condiciona los tiempos, marcados por los nuevos nombramientos de altos cargos. "Desde el primer momento que asumimos estas tareas de gobierno estamos trabajando en ello. Saben cuál es la situación actual con las nuevas estructuras. Al final eso condiciona que podamos correr más o menos con ese presupuesto", explicó.

La portavoz no concretó una fecha para la aprobación del proyecto, pero sí habló de un plazo cercano. "No le puedo dar una fecha concreta, pero sí que le puedo decir que de forma inminente y que en breve van a conocer ese proyecto", afirmó.

Las primeras medidas del pacto

La clave política está en qué parte del acuerdo entre PP y Vox entrará ya en el primer presupuesto de la nueva etapa. En la Junta de Portavoces de la Asamblea, la portavoz de Vox, Inés Checa, evitó fijar un calendario cerrado, aunque aseguró que se trabaja "para que sea lo antes posible para el bien de todos los extremeños".

A preguntas de los medios sobre si las cuentas recogerán las principales peticiones de Vox, Checa respondió afirmativamente. "Todo lo que se ha hablado hasta ahora y todo lo que se ha puesto sobre la mesa, está en camino y se está trabajando duro en ello", afirmó.

El portavoz del PP José Ángel Sánchez Juliá también confirmó que "este presupuesto va a recoger las políticas del PP así como las que están acordadas con Vox". Según defendió, las cuentas servirán para dar estabilidad a Extremadura, una estabilidad que, a su juicio, llegará a través del presupuesto y del acuerdo firmado con Vox, con el que el Ejecutivo aspira a garantizar "cuatro años de estabilidad".

Manzano añadió que el proyecto estará "repleto de medidas" para desarrollar todos los sectores, impulsar el crecimiento económico y generar oportunidades en Extremadura. También defendió que las cuentas reflejarán un aumento de la dotación presupuestaria en áreas como sanidad y educación.

Rebajas fiscales y vivienda

La referencia de partida será el proyecto que el Ejecutivo llegó a presentar en octubre del pasado año, antes de la convocatoria electoral, y que estaba cifrado en 8.657 millones de euros, 559 millones más que en el ejercicio anterior. Sin embargo, las nuevas cuentas no serán una simple recuperación de aquel documento retirado. La previsión de la Junta es que incorporen ya las primeras medidas fiscales pactadas con Vox, especialmente aquellas comprometidas para entrar en vigor "desde el primer presupuesto".

Entre ellas figura la rebaja progresiva del IRPF en los dos primeros tramos de la tarifa autonómica, con una reducción de 0,25 puntos cada año de legislatura hasta alcanzar una bajada de un punto en 2029. Según los cálculos trasladados por Hacienda, esta medida tendrá un impacto de ocho millones de euros.

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También se prevé incluir la reducción del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual. El acuerdo contempla bajar el tipo al 0,5% en las escrituras públicas de adquisición de vivienda, siempre que el inmueble no supere los 200.000 euros y los contribuyentes no rebasen determinados límites de renta: 30.000 euros en tributación individual y 55.000 en conjunta. Hacienda calcula para esta medida un impacto aproximado de 2,5 millones de euros.

A ese paquete se sumarán la ampliación de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para el grupo III de parentesco, la rebaja del tipo reducido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos y medidas vinculadas a natalidad y vivienda.

Natalidad, tasas y ecotasa

El pacto fiscal también incluye una deducción autonómica en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos: 500 euros por el primero, 1.000 euros por el segundo y 1.200 euros por el tercero y siguientes. La deducción se aplicará en el periodo impositivo del nacimiento o adopción y en los dos años siguientes.

En vivienda, PP y Vox han acordado una deducción autonómica en el IRPF por adquisición de vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años residentes en Extremadura, además del mantenimiento del sistema de avales ya vigente para facilitar el acceso a la financiación hipotecaria. También se prevén deducciones por rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible, aunque esta medida aparece vinculada al presupuesto de 2027.

Junto a esas novedades, las cuentas recogerán medidas tributarias que ya estaban proyectadas en el presupuesto anterior y que suponían un impacto de unos 20 millones de euros, de los que 14 millones correspondían a la bajada de tasas y precios públicos. En ese paquete figuraban bonificaciones de tasas, una deducción por gastos veterinarios y la rebaja del 75% del canon de saneamiento.

No todas las rebajas pactadas entrarán en vigor este año. La reducción de la llamada ecotasa que grava la producción energética, una de las medidas vinculadas al futuro de la central nuclear de Almaraz, quedará previsiblemente para 2027. El acuerdo PP-Vox contempla una rebaja del 30% anual hasta su desaparición al final de la legislatura, pero Hacienda ha defendido que el margen del presupuesto de 2026 no permite asumir ya esa caída de ingresos.

El PSOE duda del margen de ejecución

La oposición ha situado el foco en la capacidad real del nuevo Ejecutivo para ejecutar unas cuentas que llegarán con el año ya avanzado. La portavoz del Grupo Socialista, Isabel Gil Rosiña, dudó de la "capacidad ejecutoria" de un presupuesto que, según señaló, "va a nacer en junio o julio", cuando tradicionalmente los consejeros de Hacienda empiezan a preparar la hoja de cierre de las cuentas después del Día de Extremadura, que se celebra el 8 de septiembre.

"Es un puzle que ella tendrá que resolver", manifestó Gil Rosiña en referencia a Guardiola. La diputada socialista también cuestionó que la presidenta de la Junta vaya a citar a los grupos parlamentarios para presentarles las cuentas, al considerar que es "una presidenta que no eleva la mirada política" y no conversa con las fuerzas de la Asamblea.

"Si el Gobierno quiere reunirse con las fuerzas políticas perfecto, aquí está el PSOE, un partido útil que quiere ser útil a la vida de los ciudadanos, pero pantomimas ya no", añadió, en alusión a la reunión celebrada el pasado septiembre para abordar el presupuesto.

Unidas alerta del contenido político

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se mostró convencida de que las cuentas serán "de la derecha y extrema derecha en solitario" porque, según afirmó, Guardiola "no sabe consensuar ni dialogar".

"No nos ha llamado para presentarnos el proyecto y dudamos mucho que lo vaya a hacer, como también dudamos que ninguna de las propuestas de Unidas sean atendidas", señaló De Miguel.

La diputada sostuvo que el nuevo presupuesto será similar al presentado en octubre, que, a su juicio, ya contenía las líneas políticas marcadas por Vox durante el primer tramo de la legislatura. Ahora, advirtió, las cuentas "vendrán con menos dinero para cooperación, con más políticas racistas".

De Miguel también indicó que estará pendiente de cómo se aplica el principio de prioridad nacional en el presupuesto, una medida incluida en el acuerdo PP-Vox y que Unidas considera "ilegal".

Irene de Miguel en la Asamblea de Extremadura. / Asamblea de Extremadura

Un presupuesto con poco margen

El nuevo Gobierno extremeño ha echado a andar con diez consejerías, continuidad en el núcleo de confianza de Guardiola y la entrada de Vox en dos áreas del Ejecutivo. La presidenta defendió al presentar su gabinete que el objetivo es dar estabilidad a la comunidad y convertir en medidas concretas los compromisos asumidos para los próximos cuatro años.

"No partimos de cero, somos lo que hemos aprendido y todo lo que hemos construido durante estos casi tres años. Nos acompañan los resultados y el conocimiento en la gestión. Y a todo lo anterior vamos a sumar nuevas fuerzas, nuevas caras y nuevas medidas", destacó Guardiola.

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Ahora, el presupuesto será el primer documento en el que ese nuevo equilibrio deberá traducirse en cifras, prioridades y decisiones concretas. Pero también será un presupuesto condicionado por el reloj: tendrá que aprobarse rápido, ejecutarse en pocos meses y convivir casi de inmediato con la preparación de las cuentas de 2027. PP y Vox lo presentan como el arranque de la estabilidad. La oposición, como unas cuentas tardías, de recorrido corto y con un fuerte giro político.