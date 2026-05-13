Rocío Muñoz, redactora de El Periódico Extremadura galardonada por la ONCE, reivindica el papel de los jóvenes en el periodismo

Rocío Muñoz, redactora de El Periódico Extremadura, recibió este miércoles el premio solidario de periodismo del Grupo Social ONCE Extremadura 2026 en una multitudinaria gala celebrada en el auditorio de Feval, en Don Benito. Se trata de las máximas distinciones que otorga la fundación a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. También fueron galardonados ASDE - Scouts de Extremadura, Jesús Sanchez Adalid, Huerta Dehesa el Alcornocal (Iberitos) y el Ayuntamiento de Almendralejo.

En la gala han participado José Luis Pinto, vicepresidente de Estrategia Económica, Juego y Desarrollo Empresarial del Consejo General de la ONCE; Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura; Manuel Naharro, presidente de la Asamblea de Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Elisabeth Medina, alcaldesa de Don Benito; Sara García, consejera de Salud y Atención a la Dependencia y Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva de la Serena. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales. A la cita no faltó la directora general de Prensa Ibérica en Extremadrua, María Ortiz. Igualmente, se sumaron Miguel Ángel Muñoz, redactor jefe del 'Extremadura'; y Lola Luceño, jefa de la sección de región del diario.

El 'bienvivir' fue el hilo conductor de toda la gala, que para la ONCE es una forma de vida que reflexiona sobre tod aquello que de verdad nos hace felices con las claves para poder empezar a practicarlo. La cita estuvo conducida por Laura Ferrer y Patty Bonnet.

Premio de periodismo para Rocío Muñoz

Rocío Muñoz recibió el premio en el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación por su destacada labor de visibilización de sordocerguera a través de un periodismo social riguroso, sensible y comprometido. Sus artículos explican con claridad esta discapacidad poco conocida, dando voz a personas sordociegas y a sus familias, y mostrando sus dificultades de comunicación, autonomía y acceso a recursos a los que se enfrentan en su vida diaria.

El encargado de entregar el galardón fue el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. En su discurso, Rocío Muñoz quiso agradecer la oportunidad brindada por la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, quien apostó por ella hace un año: "Me ofreció mi primer contrato, apuesta por los jóvenes y confía en que las nuevas generaciones intentaremos seguir haciendo un buen periodismo".

En uno de los reportajes por los que ha sido premiada, la periodista contó la historia de Cándido, un cacereño con sordoceguera: "Cuando él llegó a la redacción acompañado de Beatriz, especialista en lengua de signos, entendí que aquella iba a ser una de esas historias que te recuerdan por qué quieres dedicarte a esto". Cándido había sido vendedor de cupones y recordaba su trabajo con mucho orgullo. Solamente reclamaba cosas sencillas como una buena señalización o un semáforo vibratorio. También pedía algo muy simple: sensibilidad ciudadana. "Solo quiero aprovechar este momento para poner en valor la sordoceguera y el impresionante trabajo que hacen los profesionales de la ONCE en Extremadura", sentenció.

Rocío Muñoz nació en Cáceres en el año 2000. Es licenciada en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo de Agencia en la Agencia Efe. Ha trabajado en el departamento de márketing de Prensa Ibérica en Madrid y como corresponsal de Efe en Lisboa. En julio de 2025 se incorporó al equipo de El Periódico Extremadura, donde se ha especializado en periodismo regional.

El programa solidario del Ayuntamiento de Almendralejo

En el apartado de estamento de la Administración Pública, el premio fue para el Ayuntamiento de Almendralejo, por el programa 'Promoción de la Autonomía-Servicios de Proximidad. Acompañamiento a la Soledad no Deseada', implantado en 2021 en Almendralejo y gestionado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento con financiación del SEPAD, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas. A través de un enfoque integral y cercano, ofrece acompañamiento en el domicilio y en el exterior, así como servicios sociosanitarios y apoyo del voluntariado local.

Recogió el premio su alcalde, José María Ramírez, que mostró su agradecimiento a la fundación y a todos los técnicos y trabajadores que han hecho este proyecto realidad. En su discurso, señaló que "es el bienvivir lo que todos intentamos lograr, no solo para nosotros mismos, sino para todos los ciudadanos". Se lo entregaron Venancio Ortiz y Fernando Iglesias. "Fuimos pioneros en realizar este programa. Ahora hay más ciudades y pueblos que lo llevan a cabo, pero lo que los vecinos quieren es vivir siempre en sus casas, y nuestro programa les ayuda para que lo logren. Nos ha funcionado muy bien y les ha evitado entrar en una residencia de mayores", sentenció el regidor.

Federación de Scouts

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, Oenegé lo recibió la Federación de Scouts de Extremadura, por su amplia trayectoria en la promoción de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la infancia y la juventud en Extremadura. Promueven entornos accesibles, seguros e inclusivos, impulsa la participación juvenil como derecho fundamental y reconoce a las personas jóvenes como agentes activos de cambio social.

El encargado de recibir el galardón fue Sergio Hernández, presidente de la entidad, y se lo entregó la consejera de Salud y Atención a la Independencia de la Junta, Sara García Espada. "Este premio es un honor inmenso para nosotros. Las organizaciones sociales somos una pieza clave para la ciudadanía. Por ello, este galardón debe servir para que las instituciones públicas nos apoyen. Necesitamos que se apueste por voluntariado, juventud, infancia e inclusión. Merece la pena seguir defendiendo una sociedad más justa e igualitaria. Muchas gracias a todos", concluyó.

Iberitos

En la categoría de Empresa, la distinción es para Huerta Dehesa, El Alcornocal, S.L. (Iberitos), por su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad como elemento clave para la igualdad de oportunidades y la autonomía personal. A través de su política de contratación, la empresa integra a personas con discapacidad en su plantilla en condiciones de normalización y estabilidad, contribuyendo a derribar estereotipos y a poner en valor la diversidad en el entorno laboral.

Luis Herrera, director adjunto de la empresa, recibió el galardón de la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández. Agradeció a todos los trabajadores de su empresa por trabajar de la mano para cumplir todas los objetivos: "Solo tenemos palabras de agradecimiento hacia el Grupo Social ONCE. Contratamos a dos personas con discapacidad y eso nos ha permitido ser los galardonados".

Jesús Sánchez Adalid

El último galardón fue el Premio Solidario a la Persona Física, que lo recibió Jesús Sánchez Adalid de manos de José Luis Pinto, vicepresidente de la ONCE. Se lo han otorgado en reconocimiento a su firme y sostenido compromiso con la accesibilidad cultural y su contribución a una cultura inclusiva. A lo largo de su trayectoria literaria, el autor ha mostrado un interés constante en garantizar que todas sus obras sean accesibles para las personas ciegas y con discapacidad visual, facilitando la adaptación de sus textos a formatos accesibles y colaborando activamente para eliminar barreras en el acceso a la lectura.

"Tengo una maravillosa experiencia con el Grupo Social ONCE porque cuando he acudido a los encuentros del club de lectura, he sentido un cariño y un amor enorme porque me he dado cuenta de que todas esas historias que nos cuentan son realidad", ha señalado el sacerdote y escritor villanovense. "No hay nada más gratificante que el amor, y os aseguro que en esas reuniones he recibido muchísimo. He ido siempre muy feliz, así que os lo agradezco de verdad. Gracias y enhorabuena a mis compañeros premiados", concluyó.

Habla Manuel Naharro

Por último, intervino durante la gala el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro. "Hay tanta gente haciendo bien en el ámbito social que es importante que lo reconozcamos. Vivimos en una sociedad en la que se pone más atención en lo negativo, que en lo positivo. De quienes cuidan y se desviven por los demás, se habla poco. Por eso, este tipo de galas son tan necesarias", señaló. Se refirió a Rocío Muñoz poniendo de relevancia la prensa local y regional y la sensibilidad de la periodista a la hora de publicar reportajes sobre personas con sordoceguera.

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El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2026 ha estado formado por Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de ONCE Extremadura; Isabel Babiano, diputada en la Asamblea de Extremadura; Estrella Domeque, periodista del Diario Hoy; Sebastián González, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura; Pedro Calderón, presidente del CERMI-Extremadura; Ana Díaz, consejera general de la ONCE; Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura, y Leticia Ventura, directora de la ONCE en Don Benito.