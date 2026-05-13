Los trabajadores de la Agencia Tributaria se movilizan en Extremadura: "No quieren negociar y la plantilla está al límite"

La concentración de trabajadores de la Agencia Tributaria celebrada este martes frente a la Delegación Especial de Hacienda en Badajoz ha servido para escenificar el creciente malestar de la plantilla por la falta de avances en derechos laborales y por la escasez de personal en Extremadura. La protesta, convocada por CSIF, forma parte de un calendario nacional de movilizaciones que podría desembocar en una huelga el próximo 8 de junio, en plena campaña de la Renta.

El delegado de CSIF en Extremadura, Héctor Álvarez, ha denunciado que "la carrera profesional lleva parada desde 2019" y criticó que la Agencia Tributaria continúe sin implantar un modelo regulado de teletrabajo pese a que "está en el Estatuto Básico del Empleado Público y todavía no se aplica".

Regular el teletrabajo

Álvarez recordó que los empleados públicos de la Agencia Tributaria trabajaron desde el inicio de la pandemia "con nuestros propios medios y nuestro propio esfuerzo" y ha lamentado que, seis años después, la administración siga sin regular esta modalidad. "La Agencia Tributaria todavía no ha implantado el teletrabajo hoy en día. Necesitamos que eso se regule", insiste.

Otro de los principales puntos de la protesta fue la reclamación para que se reconozca como trabajo de peligrosidad la labor de los funcionarios de Vigilancia Aduanera. Según ha explicado el representante sindical, estos trabajadores "llevan un trabajo bastante difícil porque sus actividades son luchar contra el narcotráfico, el contrabando, el blanqueo de capitales y otras delincuencias".

Durante la concentración también se guardó un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en Barbate. "Nuestros compañeros de Vigilancia Aduanera trabajan mano a mano con ellos, con la misma lucha", ha afirmado Álvarez, quien se pregunta "si no es un trabajo de riesgo con la peligrosidad que ellos tienen".

500 trabajadores en Extremadura

En Extremadura, la Agencia Tributaria cuenta actualmente con cerca de 500 trabajadores repartidos en ocho sedes. Además de la Delegación Especial de Badajoz y la delegación de Cáceres, existen administraciones en Mérida, Zafra, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Don Benito-Villanueva.

El sindicato denuncia que la plantilla se ha reducido de forma considerable en la última década. "De hace diez años a ahora hay más de un 20% menos de plantilla", asegura Álvarez. A su juicio, esta situación está provocando una sobrecarga creciente de trabajo: "La carga de trabajo cada día es mayor y más compleja. La gente se está jubilando y están entrando a cuentagotas".

CSIF considera que, como mínimo, sería necesario incrementar el número de efectivos en un 10% para poder atender las necesidades actuales del servicio. "Hoy en día los medios son más avanzados, pero hace falta personal para hacer frente a ello", añade.

Carrera profesional congelada

En relación con la carrera profesional, el delegado sindical recordó que este sistema "se aprobó en 2007, en 2019 se reactivó, pero se congeló". Desde entonces, asegura, "no ha habido avances ni voluntad negociadora por parte de la Administración". "Llevamos siete años sin avanzar y sin querer negociar. Es que no quieren negociar", ha criticado.

El calendario de protestas continuará el próximo 29 de mayo con nuevas concentraciones y paros parciales en toda España. Si no se produce un acuerdo antes, CSIF mantiene la convocatoria de huelga para el 8 de junio. "En principio sí afectaría a la campaña de la Renta", reconoce Álvarez, quien ha pedido disculpas anticipadas a los ciudadanos por los posibles retrasos o incidencias. "No creemos que lleguemos hasta ese punto, pero teóricamente se está avisando", ha concluido.