Ayudas de hasta 20.000 euros para digitalizar pymes y autónomos en Extremadura

La Administración regional ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) una nueva convocatoria de ayudas destinada a impulsar la digitalización de pequeñas y medianas empresas del sector servicios en la región.

El programa cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y permitirá subvencionar hasta el 80% de la inversión realizada, con un límite máximo de 20.000 euros por beneficiario. Las ayudas se concederán en régimen de concesión directa mediante convocatoria abierta y estarán cofinanciadas en un 85% por el Programa Extremadura FEDER 2021-2027.

Más competitividad

La iniciativa busca favorecer la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la productividad, competitividad y capacidad de adaptación de las empresas extremeñas. Las actuaciones estarán especialmente vinculadas a la presencia digital, la automatización de procesos y la ciberseguridad.

Podrán acceder a estas ayudas las pymes y autónomos con centro productivo en Extremadura, así como agrupaciones empresariales y uniones temporales de empresas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la resolución.

Entre los servicios subvencionables se incluyen la creación o mejora de páginas web y tiendas online, estrategias de marketing digital, posicionamiento SEO y SEM, gestión de redes sociales, mejora de imagen digital, implantación de sistemas ERP y CRM, facturación electrónica, plataformas B2B y actuaciones de seguridad informática.

La cuantía máxima subvencionable dependerá del servicio solicitado. En el caso de actuaciones relacionadas con seguridad informática podrá alcanzar los 12.000 euros, mientras que para estrategias de marketing online podrá llegar hasta los 7.000 euros.

Tramitación online

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha señalado que esta convocatoria “supone un paso más para fortalecer la transformación digital de nuestras pymes, facilitando que puedan ser más competitivas, innovadoras y preparadas para afrontar los retos de la economía digital”.

Coslado ha destacado además que la Administración regional continúa impulsando “herramientas y oportunidades que acerquen la tecnología al tejido empresarial extremeño”, en línea con los objetivos de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura.

La primera convocatoria de estas ayudas permitió respaldar a 128 empresas extremeñas, con una inversión global cercana a 1,5 millones de euros.

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Las solicitudes podrán presentarse durante un plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOE, exclusivamente por vía telemática a través del portal regional.