Baile de sillones en la Asamblea de Extremadura: nuevos diputados, cambio de papeles y bronca por la "prioridad nacional"

José Francisco Llera ya ha pagado la novatada. En su primera intervención en el pleno de la Asamblea, el nuevo diputado de Unidas por Extremadura no ha podido ocultar su sorpresa porque en la tribuna "se hable de todo, menos de las necesidades que tienen los extremeños como consecuencia de una guerra".

Ha debutado este jueves con una iniciativa para exigir a la Junta ayudas frente al impacto económico y social del conflicto bélico en Oriente Medio, pero el intercambio entre los grupos ha derivado rápidamente a otros derroteros. "La verdad es que estoy sorprendido con lo que acabo de escuchar", reconocía después, perplejo, en el turno de réplica.

Diputados de Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

Ahí apareció Ángel Pelayo Gordillo para convertir el debate de la propuesta, que finalmente no se ha aprobado, en una defensa férrea del nuevo marco político de Vox dentro del Gobierno extremeño.

Tras recordar una vez más que "los comunistas, afortunadamente, han sido castigados por sus errores con la irrelevancia política más absoluta", Pelayo ha reivindicado el principio de prioridad nacional que sustenta el pacto con el PP y ha dejado claro que Vox no aprobará propuestas "redactadas únicamente para construir un relato político que luego carga la factura sobre los extremeños".

Nuevo senador

El hemiciclo ha ratificado este jueves a Pelayo Gordillo como senador por designación autonómica en virtud de lo recogido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, con el voto en contra de los siete diputados Unidas y la abstención del PSOE. "Procuraré representar dignamente a todas sus señorías en el Senado y por supuesto a todos los extremeños", ha dicho en sus primeras palabras tras ser ratificado en el cargo. Sustituirá en la Cámara Alta al popular Laureano León, nuevo consejero de Cultura, Turismo y Deportes.

Ese nuevo papel institucional no rebajó el tono de su intervención. "Ustedes, señorías, se alinean con Irán, con Rusia, con China, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua y con ese estadio del socialismo ya elevado a la enésima potencia que es Corea del Norte. Milicias chiíes, pro-iraníes de Irak y Siria y los hutíes de Yemen. Ese es su sitio. Eso es lo que ustedes defienden. Ustedes y el gobierno al que pertenecen de Pedro Sánchez", ha respondido a la bancada de Unidas tras asegurar Llera que la guerra auspiciada por Trump es "ilegal".

Ángel Pelayo Gordillo (Vox), ratificado como senador por designación autonómica en la Asamblea de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

"Cuando una decisión del gobierno de los Estados Unidos libera a un país como Irán o intenta hacerlo y descabeza y pone en serios aprietes a ese régimen, en Vox nos alegramos. Como nos alegramos también cuando esas acciones decididas del Gobierno de Estados Unidos descabezan del poder a sus amigos venezolanos y espero que pronto a Cuba", ha dejado claro Pelayo.

Pleno "descafeinado"

Apenas dos horas ha durado el pleno, lo suficiente para ensayar el papel que cada grupo quiere jugar en esta nueva etapa. "Seis meses de inactividad y si no es por Unidas por Extremadura, se van hoy en 5 minutillos", afeó la líder de Unidas, Irene de Miguel, a la bancada del PP. Con solo tres preguntas al Consejo de Gobierno y dos propuestas impulsadas por la formación, el orden del día podría considerarse escaso y descafeinado para el primer pleno de una legislatura que arranca tras seis meses de bloqueo. Pero ni mucho menos ha sido así en el trasfondo político: diputados que toman posesión, portavoces que cambian de papel, antiguos protagonistas que se recolocan y consejeros de Vox ejerciendo el poder.

En los bancos del Gobierno se ha visto ya a Óscar Fernández, vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, sentado junto a María Guardiola en el lugar que ocupaba Abel Bautista. El número 2 del PP ahora se sienta en el tercer escaño pese a ser él quien, en caso de ausencia, sustituye a Guardiola. El hemiciclo también ha sido testigo del debut de Juan José García como consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que en su primera intervención ha asumido sin complejos la herencia que recibe de Mercedes Morán.

La presidenta, María Guardiola, charla con Óscar Fernández, vicepresidente de Vox en la Junta de Extremadura. / ASAMBLEAEX.ES

La sesión ha comenzado con una Asamblea todavía en fase de reajuste. Han tomado posesión los nuevos diputados llamados a cubrir las vacantes abiertas por los nombramientos de los consejeros del PP en un movimiento que abre paso a caras no tan nuevas en el hemiciclo.

Se han incorporado a sus escaños el exdirigente agrario Bibiano Serrano, en sustitución de Sara García Espada; Luisa María Durán Pagador, por Guillermo Santamaría; Miguel Ángel Nieto, en sustitución de Julio Morales Bravo (nuevo director general de Extraval); el que fuera alcalde de Coria José Manuel García Ballestero por Elena Manzano; Oliva Labrador Recio, que sustituye a Laureano León; Susana Rodríguez por Mercedes Morán, y el exconsejero de Vivienda Manuel Martín, que sale de la Junta pero entra en la Asamblea por Sandra Valencia tras su nombramiento como consejera de Educación.

Los exconsejeros de la Junta Victoria Bazaga y Manuel Martín, ahora diputados del Grupo Popular en la Asamblea. / ASAMBLEAEX.ES

En el PSOE ha tomado posesión del acta Julio César Rodríguez, que ocupa el escaño que deja vacante José María Vergeles. También se ha incorporado al hemiciclo como nuevo secretario general del PSOE Álvaro Sánchez Cotrina, de vuelta a la actividad parlamentaria tras cumplir las seis semanas de baja de paternidad correspondientes al periodo obligatorio.

Pero el cambio de registro más llamativo en las filas socialistas ha sido, sin duda, el de ver a Blanca Martín, expresidenta de la Asamblea durante los últimos diez años, asumiendo su papel de nueva portavoz de Agricultura al recriminar a García la escasez de vacunas frente a la lengua azul o la falta de ayudas a los productores de cereza afectados por las tormentas.

Blanca Martín, expresidenta de la Asamblea de Extremadura, debuta como portavoz de Agricultura del PSOE en la Cámara. / ASAMBLEAEX.ES

Los "lamebotas" de Trump

El momento más bronco de la sesión ha llegado de la mano de Irene de Miguel y Ángel Pelayo Gordillo, tras vincular la portavoz de Unidas los problemas que sufre el campo por los conflictos bélicos y el riesgo de recortes en la PAC por el incremento del gasto militar. En la defensa de una iniciativa contra Mercosur, De Miguel ha cargado directamente contra Vox y contra Pelayo, al que ha acusado de defender de forma "iracunda" una política belicista alineada con los intereses de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

De Miguel ha asegurado que Vox "está engañando" al campo cuando niega que la PAC pueda verse afectada por el aumento del gasto en defensa. "Los fondos agrarios, si ahora mismo están comprometidos, es precisamente por el mandato de Trump de que nos gastemos más dinero en armas", ha afirmado la diputada, que ha acusado a los de Santiago Abascal de ser unos "vendepatrias" y "lamebotas del señor Trump".

"Prioridad nazi"

El momento de mayor tensión se ha producido cuando De Miguel ha aludido a la "prioridad nazi", en referencia a la prioridad nacional defendida por Vox. La expresión ha provocado la protesta inmediata de Pelayo, que desde el escaño ha reclamado airado la intervención del presidente de la Cámara al considerar intolerable que se les llamara "nazis". De Miguel ha replicado que no había usado ese término contra ellos, sino que había dicho "prioridad nazi", y ha invitado a revisar la transcripción del pleno.

El debate sobre Mercosur también ha servido para que Inés Checa, nueva portavoz de Vox en la Asamblea, estrenara tono propio. "No venimos a hablar de ideologías, sino de prioridades y realidades", ha advertido. "Una nación que no protege a los suyos se debilita. Un país que abandona su campo renuncia a su futuro y sin nuestro campo no hay soberanía ni vida", afirmó Checa en referencia, una vez más, a la prioridad nacional.

Inés Checa, portavoz de Vox en la Asamblea, junto al diputado y senador Ángel Pelayo Gordillo. / ASAMBLEAEX.ES

A su juicio, el PP "lo ha entendido" y asegura de hecho que el resultado electoral del 21 de diciembre en Extremadura confirma el respaldo de los extremeños al planteamiento de Vox. Una prioridad nacional que, según Checa, apoya incluso el 40% de los votantes socialistas. "¿También les van a llamar a ellos fachas?", preguntó desde la tribuna.

El tono político

El episodio encaja en una sesión donde el fondo y la forma han ido de la mano. Se ha hablado de agricultura, de despoblación, de educación infantil y de servicios públicos, pero también de quién tiene derecho a fijar el marco político de esta legislatura: si el Gobierno, que quiere exhibir gestión desde el primer día, o la oposición, que busca presentar el pacto PP-Vox como el origen de los nuevos conflictos.

El PP ha tratado de transmitir control y continuidad. Vox ha querido demostrar que su entrada en el Ejecutivo se traduce en poder real. El PSOE ha buscado situarse como alternativa y fiscalizar desde el minuto uno. Unidas por Extremadura ha cargado duramente contra el giro a la derecha del Ejecutivo. La legislatura arranca con muchos intercambios de asiento, pero con una certeza: el tono político no va a necesitar rodaje.