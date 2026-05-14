Cetarsa abre nuevos procesos de selección para reforzar sus áreas agrícola, tecnológica y de gestión

La Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) ha anunciado la apertura de nuevos procesos de selección para incorporar personal fijo en distintas áreas de la empresa. La compañía pública enmarca esta campaña de contratación en su objetivo de actualizar su estructura organizativa y seguir avanzando en la modernización y sostenibilidad de sus operaciones.

Las convocatorias se irán publicando a lo largo del año a través de la página web de la empresa, www.cetarsa.es, según ha informado la compañía desde Navalmoral de la Mata, donde mantiene una relación directa con el sector tabaquero extremeño y con el tejido productivo vinculado al campo.

Cetarsa sostiene que estas nuevas oportunidades van en línea con su objetivo de generar empleo de calidad y contribuir a la fijación de población en el medio rural. La empresa subraya que su actividad industrial y su relación con el campo extremeño contribuyen al sostenimiento de miles de empleos directos e indirectos, muchos de ellos vinculados a zonas rurales.

Producción agrícola, tecnología y gestión

La nueva fase de contratación contempla distintos perfiles profesionales. En el Departamento de Producción Agrícola, Cetarsa busca profesionales de la ingeniería que quieran desarrollar su carrera en el ámbito agrícola, los procesos productivos y la I+D+i.

También se prevén incorporaciones en Compras Generales, dirigidas a perfiles con formación en Derecho y/o Economía, con funciones relacionadas con la gestión eficiente de recursos y las contrataciones con proveedores.

En el área de Tecnologías de la Información, la empresa ofertará puestos vinculados a la mejora y actualización de los sistemas de datos y a la digitalización de la compañía. La modernización tecnológica aparece así como una de las líneas de refuerzo dentro de esta nueva etapa de selección.

La compañía convocará además una Jefatura de Administración, concebida como una posición de responsabilidad para la gestión administrativa, y una Jefatura del Departamento de Tráfico Comercial, destinada a dirigir las operaciones logísticas y de transporte para la distribución del tabaco procesado por Cetarsa a todos los continentes.

Un sector clave para el norte extremeño

El anuncio tiene especial impacto en Extremadura, donde el cultivo del tabaco mantiene un peso singular dentro del sector agrario. Según los datos aportados por la empresa, la comunidad concentra el 98% de la producción española y alrededor del 20% de la producción europea.

Cetarsa sitúa además la importancia económica del sector en más de 2.100 empleos directos y en el 3,2% del VAB agrícola regional. En zonas como el Campo Arañuelo y La Vera, el tabaco sigue ligado a explotaciones familiares, cooperativas, industrias auxiliares y servicios asociados a la campaña agraria.

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La empresa pública defiende que esta campaña de contratación puede favorecer la estabilidad laboral, el desarrollo profesional y el proyecto de vida de personas en la región. La oferta, no obstante, se irá concretando en cada convocatoria, donde deberán detallarse requisitos, plazos, funciones y condiciones de los puestos.