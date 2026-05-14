Cotrina invoca la vía de Fernández Vara y pide una reunión a María Guardiola para abordar los grandes retos de Extremadura.

Álvaro Sánchez Cotrina invoca la vía del diálogo institucional que marcó Guillermo Fernández Vara y en su estreno como nuevo líder del PSOE en la Asamblea de Extremadura, tiende la mano a María Guardiola. El secretario general de los socialistas extremeños, reincorporado tras seis semanas de baja de paternidad, ha remitido este jueves una carta a la presidenta de la Junta en la que ha solicitado formalmente una reunión para abordar el marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición.

En la misiva, Sánchez Cotrina ha defendido la necesidad de que "las principales responsabilidades públicas de nuestra comunidad estén a la altura del momento". El dirigente socialista ha subrayado que Gobierno y oposición desempeñan papeles distintos, pero ha recalcado que ambos comparten "la obligación de servir con respeto, seriedad y responsabilidad a los extremeños y extremeñas".

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Oposición firme y lealtad institucional

El líder del PSOE extremeño ha trasladado a Guardiola que su formación ejercerá una oposición "firme, exigente y rigurosa", aunque ha querido dejar claro que esa postura es compatible "con la lealtad institucional, la educación democrática y la voluntad de mantener canales de interlocución abiertos".

Ese planteamiento sitúa a Cotrina en una línea de oposición dura en el control al Ejecutivo, pero abierta al diálogo en los asuntos de comunidad. En la carta, el secretario general socialista ha considerado necesario abrir espacios de conversación sobre los grandes desafíos que afronta Extremadura, entre ellos la defensa de los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la dependencia, la igualdad territorial, el futuro del mundo rural, la transición energética, las infraestructuras, la salud mental y la convivencia democrática.

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Sánchez Cotrina ha reivindicado además la importancia de "dialogar y consensuar" para que las decisiones que marcarán el futuro de la comunidad "se tomen aquí, en Extremadura", y no dependan, según ha señalado, "de lo que se decida en un despacho desde Madrid".

El peso municipal del PSOE

El dirigente socialista ha recordado también que el PSOE de Extremadura gobierna actualmente en 211 de los 350 ayuntamientos de la región. A su juicio, ese dato demuestra la experiencia de los socialistas "cuando se trata de resolver los problemas de la gente, abordar sus necesidades y acompañarlos en sus retos".

La carta concluye con la petición a Guardiola de una reunión "en la fecha que considere oportuna", con el objetivo de establecer una relación institucional basada en la responsabilidad, la claridad y el respeto, siempre, ha añadido Sánchez Cotrina, "en defensa de los intereses generales de Extremadura".