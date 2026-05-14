Las Escuelas Oficiales de Idiomas de Extremadura activan la admisión para 2026/2027: requisitos, niveles y matrícula

Estudiar idiomas en una Escuela Oficial volverá a estar al alcance de nuevos alumnos en Extremadura el próximo curso. La Junta ha abierto el procedimiento de admisión y matrícula, con criterios específicos para el acceso, la clasificación por nivel y la adjudicación de plazas. La resolución de la Consejería de Educación y Formación Profesional, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), afecta a todos los idiomas implantados en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la comunidad.

La oferta presencial comprende desde los niveles básicos hasta los avanzados, es decir, del A1 al C2. El procedimiento marca además el calendario de actuaciones que deberán seguir los aspirantes durante el proceso de admisión y posterior matriculación.

Quién puede solicitar plaza

Podrán acceder a estas enseñanzas quienes cumplan 16 años en el curso en que comiencen los estudios. También podrán hacerlo los mayores de 14 años cuando soliciten estudiar un idioma distinto al cursado en Educación Secundaria Obligatoria como primera lengua extranjera.

La convocatoria contempla además el acceso del alumnado con altas capacidades intelectuales que haya sido objeto de una medida excepcional de flexibilización, con independencia de su edad y en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.

Prueba y matrícula

Los aspirantes que ya tengan conocimientos previos podrán realizar una prueba de clasificación. Esta evaluación servirá para determinar su competencia lingüística y situarlos en el curso que mejor se ajuste a su nivel. De esta forma, quienes acrediten una base suficiente no tendrán que iniciar necesariamente los estudios desde el nivel básico, sino que podrán incorporarse directamente al tramo que corresponda.

La tramitación se realizará, con carácter general, a través de la Secretaría Virtual de Rayuela, la plataforma educativa de la Junta de Extremadura. La resolución mantiene, no obstante, la posibilidad de registro presencial para las personas que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración. El procedimiento distingue entre alumnado de nuevo ingreso, estudiantes procedentes de pruebas homologadas de certificación y alumnado antiguo, con el fin de ordenar cada vía de acceso.

Criterios si hay más solicitudes que plazas

La formación de grupos exigirá, como norma general, un mínimo de 10 alumnos por unidad autorizada en cada curso, nivel e idioma. El máximo se fija en 30 estudiantes.

Si las solicitudes superan las plazas disponibles, se tendrán en cuenta distintos criterios de baremación. Entre ellos figuran la situación académica y laboral del aspirante, la pertenencia a familia numerosa y el grado de discapacidad, si lo hubiera.

La principal novedad para el curso 2026/2027 es la incorporación de la condición de familia en situación de vulnerabilidad entre los criterios valorables cuando no haya plazas suficientes.