Extremadura reivindica el cordero entre dos panes con más de 25 locales en la Ruta del Paquito

Extremadura ha encontrado en un bocadillo una forma directa, popular y con mucho margen gastronómico para reivindicar uno de sus productos más propios. La Ruta del Paquito 2026 ha arrancado con más de 300 bares y restaurantes de 15 provincias españolas y más de 40 ciudades, pero en la región llega con un acento particular: más de 30 establecimientos de la provincia de Badajoz y de la provincia de Cáceres se han sumado a una campaña que pretende acercar la carne de lechal, cordero y cabrito al público joven en un formato sencillo, urbano y fácil de comer.

La iniciativa, impulsada por la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne (Interovic), ha vuelto a situar al cordero en barras y mesas a través del Paquito, un bocadillo que nació como guiño al pepito de ternera y que ha acabado convertido en una herramienta de promoción gastronómica. En Extremadura, además, la ruta no parte de cero: Vaova Gastrobar, en Mérida, se alzó como ganador del primer certamen de "El Mejor Paquito de Extremadura", celebrado en 2025 en el marco del Salón Ovino de Castuera, con una propuesta que resume bien el camino que se quiere abrir para esta carne.

Un Paquito con sabor extremeño

El Paquito ganador de Vaova apuesta por una lectura muy reconocible del territorio. Su propuesta parte de una caldereta de cordero cocinada al modo tradicional, con la carne deshilachada, y suma productos de identidad extremeña como el queso de la Serena y el pimentón de la Vera, además de un toque fresco de cilantro y hierbabuena. Todo ello se sirve en un pan tipo brioche y con una presentación más próxima al taco que al bocadillo clásico, pensada para llamar la atención de quienes no suelen pedir cordero.

Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga / Javier Cintas / Javier Cintas

Uno de los propietarios de Vaova, Adrián Diaconu, ha definido esta receta como un bocadillo "lleno de sabor extremeño". El objetivo, ha explicado, ha sido demostrar que el cordero también puede comerse de una forma rápida, vistosa y contemporánea. "Tratamos de prepararlo en forma de taco, más moderno, para que se atrevan a pedirlo porque es más vistoso, no es un bocadillo al uso, lo ven y les llama la atención".

Una región productora que busca llevar el cordero al menú

El presidente de Corderex, Raúl Muñiz, ha señalado que este tipo de iniciativas sirven para romper uno de los mitos más arraigados en torno al cordero: la idea de que exige mucho tiempo de cocinado o elaboraciones demasiado laboriosas. "El cordero de España es una carne fácil de preparar, muy jugosa y tierna, que admite cualquier tipo de preparación".

La paradoja, según ha explicado Muñiz, es que Extremadura tiene un peso destacado en la producción nacional, pero no ha consolidado una cultura gastronómica del cordero tan visible como otras regiones. "Paradójicamente, a mucha gente extremeña cuando le preguntas si quiere cordero dice que no le gusta; no lo ves en ningún menú, cuando en cualquier celebración que se precie, de un poco de nivel, siempre tiene que haber cordero. Pero en Extremadura no estamos tan acostumbrados".

Ahí entra la fuerza del Paquito: no como una simple ocurrencia de temporada, sino como una fórmula para bajar el cordero del plato solemne y llevarlo a la barra, al bocadillo, al tapeo y a una cocina más cotidiana. La campaña busca precisamente desestacionalizar su consumo y demostrar que esta carne también tiene sitio en propuestas informales, accesibles y con capacidad para competir con otros formatos de comida rápida.

Badajoz: de Mérida a Castuera

En la provincia de Badajoz, la Ruta del Paquito reúne una presencia amplia y repartida por distintos municipios, con Mérida como uno de los puntos fuertes de la campaña. En la capital autonómica participan Restaurante Vaova, en la calle Diego Muñoz Torrero; El Templo de los Arroces, en la calle de los Talleres; Cachicho Casa Benito, en la calle San Francisco; Sybarit GastroShop, en la calle Trajano; Barbarossa, en la plaza de España; La Carbonería Tapas, en la plaza de la Constitución; Chamorro, en la calle la Legua, y Restaurante Vía de la Plata, junto a la estación de servicio del polígono industrial El Prado.

La ruta se extiende también por otros puntos de la provincia con Hospedería Mirador de Llerena, en Llerena; La Taberna de Noa, en Fuentes de León; Trotamundos, en Almendralejo; Restaurante Avío, en Campanario; Restaurante Las Barandas, en Los Santos de Maimona; Bar Olayo, en Villanueva de la Serena; Restaurante Pacífico, en Cabeza del Buey; Arco Restaurante, en Zafra; La Bistrológica, en Badajoz; Cañada Real Restaurante, en Quintana de la Serena, y Artigui, en Castuera.

Esa nómina dibuja una ruta con mucho más alcance que una simple acción promocional. El Paquito entra en restaurantes urbanos, bares de municipio, hospederías y casas de comidas, y lo hace en una provincia donde el cordero forma parte del paisaje ganadero, pero necesita ganar presencia en el consumo cotidiano.

Cáceres; hospederías, cocina urbana y territorio

En la provincia de Cáceres, la campaña tiene también una fuerte presencia territorial. Participan la Hospedería de Hervás, la Hospedería Conventual de Alcántara, la Hospedería Parque de Monfragüe, en Torrejón el Rubio; la Hospedería Puente de Alconétar, en Garrovillas; la Hospedería Conventual Sierra de Gata, en San Martín de Trevejo; la Hospedería Hurdes Reales, en Las Mestas, y la Hospedería Valle del Jerte, en Jerte.

A esa red de hospederías se suman propuestas de restauración como Achiperre Restaurante, en Cáceres; Restaurante Miga, junto al Arco de la Estrella, también en Cáceres; Hotel Rural Abadía de Yuste, en Cuacos de Yuste, y Meseguera, en la plaza Mayor de Trujillo.

La presencia cacereña refuerza una de las claves de esta edición: llevar el Paquito a espacios muy ligados al turismo, al patrimonio y al paisaje extremeño. Del valle del Jerte a Monfragüe, de Sierra de Gata a Alcántara, de Trujillo al casco histórico de Cáceres, el bocadillo de cordero se convierte en una excusa para contar una región que tiene en la ganadería, la cocina y el territorio parte de su identidad.

Una ruta con más de 300 locales en España

A nivel nacional, la ruta ha comenzado el 8 de mayo y se prolongará durante un mes. Participan bares y restaurantes de Madrid, Barcelona, Lleida, Valencia, Alicante, Badajoz, Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Teruel, Zaragoza, Huesca y Pamplona, entre otras ciudades. Desde su nacimiento en 2019, cuando 40 locales madrileños se sumaron a la iniciativa, la campaña ha pasado ya por más de 1.100 establecimientos.

La edición de 2026 se enmarca en la campaña europea "Celebra lo cotidiano con cordero europeo", con la que Interovic ha querido subrayar también el papel medioambiental de la ganadería ovina y caprina. La interprofesional ha destacado que la producción de cordero y cabrito contribuye al mantenimiento del paisaje, a la fertilidad del suelo, a la biodiversidad y a la actividad económica de zonas rurales que no siempre tienen alternativas agrarias.

El director de Interovic, Tomás Rodríguez, ha agradecido la implicación de los hosteleros en esta nueva edición de la ruta. "Sin ellos esto no sería posible. Gracias a su creatividad y esfuerzo conseguimos acercar un producto tan nuestro como el cordero a más gente, especialmente al público joven. Además, queremos recordar que apostar por este tipo de carne también contribuimos a cuidar el entorno rural y a prevenir incendios, algo especialmente importante de cara a los próximos meses".

Del campo a la barra

Tras la ruta, en junio se celebrarán los certámenes regionales del Mejor Paquito. Los ganadores competirán en otoño por el título nacional, que celebrará su tercera edición después del triunfo en 2025 del madrileño Terzio Bar. Extremadura, que ya tiene en Vaova un precedente con sello propio, se presenta ahora con un argumento de peso: aquí el Paquito no es solo un bocadillo de moda, sino una forma de contar el territorio con cordero, pan y mucha miga.