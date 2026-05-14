Extremadura es la tercera comunidad que más gasta en sanidad por habitante y la primera en peso sobre el PIB

Extremadura vuelve a situarse entre las comunidades que más esfuerzo público realizan en sanidad. La región ha registrado en el último año completo analizado (2024) un gasto sanitario de 2.246 euros por habitante, la tercera cifra más alta del país, solo por detrás del País Vasco (2.332 euros) y Asturias (2.322 euros), según la Estadística de Gasto Sanitario Público publicada este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

El dato coloca a la comunidad por encima de la media autonómica de gasto sanitario consolidado, situada en 1.958 euros por habitante, y confirma el peso que tiene el sistema sanitario público en una región envejecida, dispersa y con una red asistencial muy extendida por el territorio. En total, Extremadura ha destinado 2.365 millones de euros a sanidad en 2024, un 6,8% más que el año anterior.

Primera en esfuerzo sobre el PIB

La comunidad destaca todavía más cuando el gasto se mide en relación con el tamaño de su economía. Extremadura destina a sanidad el equivalente al 8,9% de su Producto Interior Bruto, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas.

Ese esfuerzo se sitúa por encima del conjunto nacional, donde el gasto sanitario público alcanza los 101.739 millones de euros, un 4,2% más que en 2023 y el equivalente al 6,4% del PIB. En el caso de las comunidades autónomas, el incremento medio es del 4,7%, por debajo del aumento registrado en Extremadura.

Las administraciones regionales asumen la mayor parte del gasto sanitario público en España, con el 93,6% del total, lo que refleja el papel central de las comunidades en la gestión directa de los servicios de salud.

Personal, hospitales y Atención Primaria

Casi la mitad del gasto sanitario extremeño se destina a personal. En concreto, 1.162 millones de euros, el 49,1% del total, van a la remuneración de los trabajadores del sistema sanitario. Además, otros 53 millones se orientan a docencia MIR.

Por funciones, los servicios hospitalarios y especializados absorben el 57,4% del gasto sanitario público consolidado en Extremadura. Aunque siguen siendo la principal partida, se trata del porcentaje más bajo entre las comunidades autónomas.

La Atención Primaria, por su parte, representa el 15,1% del gasto, el tercer mayor porcentaje entre las regiones. Este dato sitúa a Extremadura entre las comunidades donde la sanidad de proximidad tiene más peso relativo dentro del reparto presupuestario.

El mayor peso farmacéutico

Otro de los rasgos diferenciales del gasto sanitario extremeño está en la farmacia. El gasto farmacéutico alcanza los 418 millones de euros, lo que supone el 17,7% del total del gasto consolidado, el mayor porcentaje entre las comunidades autónomas.

Ese peso refleja una de las particularidades del sistema sanitario regional, condicionado por factores como el envejecimiento de la población, la cronicidad y la dispersión territorial, que obligan a sostener una atención continuada en áreas sanitarias con realidades muy distintas.

El mapa nacional

En el conjunto de España, las comunidades con mayor gasto sanitario por habitante son País Vasco, Asturias y Extremadura. En el extremo contrario se sitúan Andalucía (1.658 euros por habitante), Madrid (1.779 euros) y Comunidad Valenciana (1.867 euros).

En términos absolutos, el mayor volumen de gasto se concentra en las comunidades con más población. Cataluña, Andalucía y Madrid reúnen el 45,7% del gasto sanitario público, con 16.611 millones, 14.337 millones y 12.535 millones de euros, respectivamente.

A nivel nacional, la mayor partida es también la remuneración del personal sanitario, con cerca del 45% del gasto total. Los servicios hospitalarios y especializados representan el 62% del gasto consolidado, mientras que la Atención Primaria alcanza los 13.230 millones de euros, un 14% del total, y el gasto farmacéutico se sitúa en 14.684 millones, el 14,8%.