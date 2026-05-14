María Guardiola reabre el diálogo con el PSOE y se reunirá "próximamente" con Álvaro Sánchez Cotrina

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha respondido ya a la carta remitida por el secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina, y ambos se reunirán próximamente para abordar el marco de relación entre el Gobierno autonómico y el principal grupo de la oposición.

La respuesta llega después de que Sánchez Cotrina solicitara formalmente una reunión a Guardiola en una misiva en la que defendía una oposición "firme, exigente y rigurosa", pero compatible con la lealtad institucional y con la voluntad de mantener canales de interlocución abiertos.

"Por encima de las diferencias"

En su contestación, Guardiola ha señalado que la petición del líder socialista refleja el talante con el que desea que transcurra esta nueva etapa política en Extremadura. "Servir con responsabilidad a las extremeñas y extremeños es la obligación que nos une por encima de nuestras diferencias ideológicas", ha señalado Guardiola.

También ha subrayado que ese debe ser el propósito que guíe tanto la acción del Gobierno como la labor parlamentaria de la oposición. "Ese, y no otro, ha de ser el propósito que guíe tanto la acción de gobierno como la labor parlamentaria de la oposición", ha trasladado la presidenta.

Cotrina invoca la vía de Fernández Vara y pide una reunión a María Guardiola para abordar los grandes retos de Extremadura. / Javier Cintas

Canales abiertos

La presidenta de la Junta ha apelado a mantener abiertos los canales de interlocución entre el Ejecutivo y el PSOE en el arranque de esta nueva etapa política. "Extremadura merece que quienes tenemos responsabilidades públicas mantengamos los canales abiertos y demos ejemplo de moderación y diálogo, especialmente cuando los retos que afrontamos exigen altura de miras", ha señalado en su respuesta.

La carta de Cotrina fue enviada este mismo jueves, coincidiendo con su reincorporación a la actividad parlamentaria tras seis semanas de baja de paternidad y con su estreno como nuevo líder del PSOE en la Asamblea de Extremadura.

Cotrina tiende la mano

En su misiva, el secretario general socialista había reivindicado la vía del diálogo institucional y había pedido a Guardiola una reunión "en la fecha que considere oportuna". Cotrina defendía que Gobierno y oposición desempeñan papeles distintos, pero comparten la obligación de servir "con respeto, seriedad y responsabilidad" a los extremeños.

El líder del PSOE extremeño también había planteado la necesidad de abrir espacios de conversación sobre los grandes desafíos de la comunidad, entre ellos la defensa de los servicios públicos, el empleo, la vivienda, la dependencia, la igualdad territorial, el futuro del mundo rural, la transición energética, las infraestructuras, la salud mental y la convivencia democrática.

Fotogalería | Primer pleno de la nueva Legislatura en la Asamblea de Extremadura, en imágenes /

La estela de Guillermo Fernández Vara

El movimiento recuerda al inicio de la pasada legislatura, cuando el entonces líder del PSOE, Guillermo Fernández Vara, mantuvo también un encuentro institucional con María Guardiola como líder de la oposición para fijar el marco de relación entre Gobierno y PP. Sánchez Cotrina ha reivindicado precisamente estos días esa vía de interlocución institucional impulsada por Vara, basada en una oposición firme en lo político, pero abierta al diálogo en los asuntos estratégicos para Extremadura.

Reunión de María Guardiola y Guillermo Fernández Vara en julio de 2023. / Juntaex

Aquella reunión tuvo una puesta en escena institucional, pero terminó derivando en rifirrafe político. Guardiola habló de una reunión "cordial" e "importantísima", aunque después aseguró haber encontrado a Vara "agotado" y con el reloj parado "en la hora de la legislatura de 2007". El expresidente respondió más tarde: "Si cree que eso es verdad, que venga detrás y que intente seguirme".

Ahora Cotrina busca situarse en esa misma estela: oposición firme en el control al Ejecutivo, pero con canales abiertos para hablar de los asuntos estratégicos de Extremadura. Guardiola, al aceptar la reunión, recoge el planteamiento y lo enmarca en una nueva etapa en la que, según ha defendido, las responsabilidades públicas deben ejercerse con "moderación y diálogo".