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Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una manifestación de trabajadores autónomos.

Una manifestación de trabajadores autónomos. / Ga Europa Press

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los autónomos extremeños cobran 456 euros menos de pensión de jubilación que los asalariados

UPTA reclama medidas para reducir la brecha entre el RETA y el Régimen General, en una región donde la nómina total de pensiones ha alcanzado en abril los 289,6 millones

Rocío Muñoz, redactora de El Periódico Extremadura galardonada por la ONCE, reivindica el papel de los jóvenes en el periodismo

La periodista cacereña es reconocida por su trabajo de visibilización de la sordoceguera a través de un periodismo social riguroso

Extremadura es la tercera comunidad que más gasta en sanidad por habitante y la primera en peso sobre el PIB

La región destina 2.246 euros por persona, por detrás solo de País Vasco y Asturias. El gasto sanitario público alcanza los 2.365 millones

La absolución del exjefe de la Policía Local de Cáceres ya es firme al no recurrir la Fiscalía

La Fiscalía Provincial de Cáceres no recurre la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve al ex jefe policial y a un preparador de oposiciones

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Dos concejales de Plasencia que también son diputados renuncian a cobrar por plenos y comisiones

Isabel Blanco, concejala del equipo de gobierno, y Álvaro Sánchez-Ocaña, único edil de Vox en la oposición, dejarán de percibir las retribuciones para cumplir con el régimen de dedicación exclusiva de la Asamblea de Extremadura

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  2. Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
  3. La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
  4. La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
  5. Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
  6. Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño
  7. Guardiola arropa en la finca de 'El Juli' la gran final de Faenas y Doma: 'Nuestra identidad nace del campo
  8. Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo

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