Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

UPTA reclama medidas para reducir la brecha entre el RETA y el Régimen General, en una región donde la nómina total de pensiones ha alcanzado en abril los 289,6 millones

La periodista cacereña es reconocida por su trabajo de visibilización de la sordoceguera a través de un periodismo social riguroso

La región destina 2.246 euros por persona, por detrás solo de País Vasco y Asturias. El gasto sanitario público alcanza los 2.365 millones

La Fiscalía Provincial de Cáceres no recurre la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve al ex jefe policial y a un preparador de oposiciones

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Isabel Blanco, concejala del equipo de gobierno, y Álvaro Sánchez-Ocaña, único edil de Vox en la oposición, dejarán de percibir las retribuciones para cumplir con el régimen de dedicación exclusiva de la Asamblea de Extremadura