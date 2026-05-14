Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Los autónomos extremeños cobran 456 euros menos de pensión de jubilación que los asalariados
UPTA reclama medidas para reducir la brecha entre el RETA y el Régimen General, en una región donde la nómina total de pensiones ha alcanzado en abril los 289,6 millones
Rocío Muñoz, redactora de El Periódico Extremadura galardonada por la ONCE, reivindica el papel de los jóvenes en el periodismo
La periodista cacereña es reconocida por su trabajo de visibilización de la sordoceguera a través de un periodismo social riguroso
Extremadura es la tercera comunidad que más gasta en sanidad por habitante y la primera en peso sobre el PIB
La región destina 2.246 euros por persona, por detrás solo de País Vasco y Asturias. El gasto sanitario público alcanza los 2.365 millones
La absolución del exjefe de la Policía Local de Cáceres ya es firme al no recurrir la Fiscalía
La Fiscalía Provincial de Cáceres no recurre la sentencia de la Audiencia Provincial que absuelve al ex jefe policial y a un preparador de oposiciones
Dos concejales de Plasencia que también son diputados renuncian a cobrar por plenos y comisiones
Isabel Blanco, concejala del equipo de gobierno, y Álvaro Sánchez-Ocaña, único edil de Vox en la oposición, dejarán de percibir las retribuciones para cumplir con el régimen de dedicación exclusiva de la Asamblea de Extremadura
- Extremadura pierde 7.400 hectáreas protegidas tras la revisión de 39 ZEPA
- Guardiola nombra a los 35 primeros altos cargos para su Ejecutivo con Vox en Extremadura
- La emotiva despedida de Cristian Lay, la empresa más potente de Extremadura, a una histórica trabajadora
- La Junta de Extremadura aprueba una segunda tanda de nombramientos en el nuevo Ejecutivo con Vox
- Las rebajas fiscales de PP y Vox ahorrarán hasta 4.000 € en la compra de vivienda en Extremadura
- Seis consejeros y dos diputados del PP dejan sus escaños tras entrar en el nuevo Gobierno extremeño
- Guardiola arropa en la finca de 'El Juli' la gran final de Faenas y Doma: 'Nuestra identidad nace del campo
- Las extremeñas ya lideran una de cada cuatro explotaciones agrarias: 'Somos esenciales en el mundo rural