El sol se abre paso en Extremadura: llega una tregua en el tiempo

Extremadura comienza a notar una tregua en el tiempo. Después de varios días marcados por la nubosidad y la inestabilidad, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una mejora progresiva, con más claros, temperaturas suaves y un sábado que se presenta como la jornada más soleada.

Para este jueves 14 de mayo, la Aemet no espera fenómenos significativos. El cielo estará con intervalos nubosos, aunque tenderá a quedar poco nuboso en algunos momentos del día. También se formará nubosidad de evolución por la tarde y no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional. A primera hora podría haber brumas y bancos de niebla.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas subirán ligeramente. En Badajoz se esperan entre 11 y 24 grados, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre 10 y 23 grados. El viento soplará del oeste y noroeste, flojo a moderado.

Algún chubasco

El viernes 15 de mayo continuará la nubosidad, sobre todo durante la primera mitad del día, aunque el cielo tenderá a quedar poco nuboso al final de la jornada. La Aemet contempla la posibilidad de algún chubasco ocasional en el extremo este y norte de la región. Las máximas bajarán ligeramente, de forma más acusada en algunos puntos, con 22 grados en Badajoz y 20 en Cáceres. El viento girará del noroeste al norte y podrá dejar rachas fuertes.

La mejoría será más clara el sábado 16 de mayo, cuando predominarán los cielos poco nubosos en toda Extremadura. Las mínimas bajarán ligeramente, pero las máximas volverán a subir. Badajoz alcanzará los 25 grados, con una mínima de 9, y Cáceres llegará a los 22 grados, con una mínima de 8. El viento será flojo en general, con intervalos moderados y predominio del noroeste.

Noticias relacionadas

En resumen, la región encara el tramo final de la semana con un ambiente más estable y con el sol ganando protagonismo, especialmente de cara al sábado.