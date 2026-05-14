Trabajadores de centros de discapacidad en Extremadura reclaman reglas claras tras el último temporal

La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha reclamado protocolos específicos frente a emergencias climáticas en los centros concertados de discapacidad después de lo ocurrido el 28 de enero de 2026, cuando la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional suspendió la actividad lectiva en horario de mañana en todos los centros educativos de Extremadura debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha señalado la Federación de Enseñanza de CCOO, en el ámbito de la discapacidad "no se establecieron directrices claras" para los centros concertados dependientes del Sepad. Para el sindicato, esa falta de instrucciones generó un "agravio comparativo y una situación de riesgo" tanto para las plantillas como para los usuarios.

CCOO asegura que, tras consultar a sus delegados, ha detectado la ausencia de protocolos de actuación frente a emergencias climáticas en "numerosos centros concertados de atención a personas con discapacidad". La federación sindical considera que esta situación "podría constituir un incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales", así como una vulneración del derecho a la integridad física de los trabajadores.

Centros privados que prestan un servicio público

El sindicato recuerda que estas entidades, aunque sean de gestión privada, prestan un servicio público y están obligadas al cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales.

CCOO sostiene que no se puede trasladar a los trabajadores la asunción de riesgos evitables cuando se producen episodios meteorológicos adversos, como temporales, alertas por viento, lluvia o nieve. La Federación de Enseñanza de CCOO considera que el Sepad, como entidad pública competente, debe velar por el cumplimiento de estas obligaciones en los centros concertados del sector de la discapacidad.

Por ello, reclama que se exija la implantación efectiva de estos protocolos y que se impulse el inicio inmediato de la negociación colectiva conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

"Más organización y menos improvisación"

La organización sindical reclama "más organización y menos improvisación" en los centros de trabajo como garantía del derecho a un empleo "seguro y digno".

Para CCOO, la atención a personas con discapacidad requiere respuestas planificadas ante emergencias climáticas, con instrucciones claras para proteger tanto a los profesionales como a los usuarios.