UPA-UCE reclama a la Junta que incluya al sector de la cereza en las ayudas por las borrascas

UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la Junta que incluya al sector de la cereza del norte de Cáceres en las ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las últimas borrascas. La organización agraria considera imprescindible que los municipios cereceros afectados por las lluvias de la pasada semana puedan acceder a medidas de apoyo que compensen las pérdidas sufridas en plena campaña de recogida.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha defendido que esta situación debe formar parte del paquete económico anunciado para hacer frente a los daños ocasionados por los temporales. “Creemos que esta problemática debería estar incluida en el presupuesto de 394 millones de euros que se han desbloqueado para atender los daños por las borrascas”, ha señalado Llanos.

Daños en plena campaña de recogida

La organización agraria ya alertó este pasado lunes de los efectos que las lluvias habían causado en el cultivo de la cereza, especialmente en un momento clave para las variedades tempranas. La cereza es un fruto especialmente sensible a las condiciones meteorológicas adversas y las precipitaciones de los últimos días han provocado el rajado de parte de la producción.

Ante esta situación, Llanos ha reclamado una respuesta inmediata por parte de la Administración autonómica. “Los agricultores cereceros necesitan el respaldo de la Junta con la puesta en marcha de ayudas reales que ayuden a paliar sus pérdidas”, ha mantenido el secretario general de UPA-UCE Extremadura.

Pérdidas de hasta el 80% en cereza de media estación

Según la evaluación de daños realizada por la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte y cooperativas de la zona, con las que UPA-UCE ha trabajado durante estos días, las pérdidas son especialmente graves en la cereza de media estación. Los primeros cálculos apuntan a una pérdida de entre el 70% y el 80% en estas variedades, mientras que en la cereza temprana el daño se sitúa en torno al 15%.

Estos datos reflejan el impacto de las lluvias sobre una campaña fundamental para la economía del norte cacereño. El cultivo de la cereza sostiene cada año a numerosas explotaciones familiares y genera actividad económica directa e indirecta en municipios donde el sector agrario sigue siendo clave para fijar población.

Un cultivo estratégico para el norte de Cáceres

UPA-UCE ha subrayado que la cereza es mucho más que un producto agrícola en comarcas como el Valle del Jerte y otras zonas productoras del norte de Cáceres. La organización agraria recuerda que este cultivo actúa como motor económico de muchos pueblos y resulta esencial para mantener empleo, actividad y vida en el medio rural extremeño.

Cerezas dañadas por las lluvias de los últimos días. / El Periódico

Desde UPA-UCE han advertido de las consecuencias que tendría el debilitamiento del sector cerecero para estas zonas rurales. “Sin la cereza, muchas zonas se quedarían despobladas”, han señalado desde la organización agraria al reclamar medidas que protejan el futuro de estas explotaciones.

Revisión del seguro agrario

Además de ayudas directas por los daños de las borrascas, UPA-UCE ha pedido una mejora del seguro de la cereza para que se adapte a la realidad de las explotaciones. La organización reclama que las coberturas respondan mejor a los riesgos climáticos que sufre este cultivo, pero sin que ello suponga un incremento de costes inasumible para los productores.

Óscar Llanos ha insistido en la necesidad de actuar con rapidez para evitar que las pérdidas actuales pongan en riesgo la continuidad de muchas explotaciones familiares. “Es necesaria una actuación urgente por parte de las administraciones para que apoyen a los productores e impidan así el cierre de muchas explotaciones familiares”, ha demandado Llanos.