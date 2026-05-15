Los 247 nuevos docentes habilitados en idiomas tienen hasta este viernes para pedir puestos bilingües en Extremadura

La Consejería de Educación ha publicado este viernes en el DOE la lista definitiva del profesorado que ha obtenido la habilitación lingüística para impartir enseñanzas bilingües en centros públicos no universitarios de Extremadura. Son 247 docentes y, al coincidir la publicación con el último día del plazo general, disponen de esta jornada para solicitar comisiones de servicio para el curso 2026/2027.

La resolución cierra el procedimiento abierto a finales de febrero para acreditar al profesorado en lenguas extranjeras y habilitarlo para puestos bilingües. El plazo general de comisiones de servicio estaba abierto desde el 4 de mayo y concluye este viernes.

No implica destino automático

La resolución del DOE no concede destinos ni asigna plazas. Reconoce que el profesorado admitido cumple los requisitos para desempeñar puestos bilingües en centros públicos extremeños.

A partir de ahora, cada solicitud seguirá el procedimiento de comisiones de servicio. La concesión dependerá de las vacantes disponibles, de los requisitos de la convocatoria y de los criterios de adjudicación fijados por la Administración educativa.

La habilitación reconocida por Educación tiene carácter permanente. El profesorado incluido en la lista definitiva no tendrá que volver a obtenerla para desempeñar puestos bilingües dentro del ámbito de gestión de la comunidad autónoma.

El inglés concentra la mayoría

El recuento realizado por este diario cifra en 247 los docentes admitidos. Por idiomas, el inglés concentra la mayor parte de las acreditaciones, con 213.

Le siguen el portugués, con 29; el francés, con 11; el italiano, con 6; y el alemán, con 4. La suma por idiomas supera el total de docentes porque algunos profesores aparecen habilitados en más de una lengua.

El predominio del inglés confirma su peso en los programas bilingües, aunque el portugués mantiene una presencia destacada en Extremadura por la relación educativa y cultural con el país vecino.

Un procedimiento abierto en febrero

La convocatoria se abrió tras la orden publicada en el DOE el pasado 26 de febrero, y permite al profesorado obtener la acreditación y la habilitación lingüística en inglés, francés, portugués, italiano o alemán para impartir áreas, materias o módulos no lingüísticos en centros públicos.

El requisito mínimo era acreditar un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Además, la habilitación podía obtenerse por experiencia docente en programas bilingües o mediante formación metodológica específica.

Con la resolución publicada este viernes, Educación cierra ese procedimiento y expide las certificaciones correspondientes al profesorado admitido.

Solicitudes excluidas

El DOE recoge también la relación definitiva de solicitudes excluidas y sus motivos. Entre las causas figuran la falta de registro de la solicitud, documentación incompleta, solicitudes sin firma, falta de formación metodológica, especialidades no compatibles con puestos bilingües o casos en los que la persona ya constaba como habilitada.

Contra la resolución se puede presentar recurso de reposición en el plazo de un mes. También cabe recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.