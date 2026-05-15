CSIF presenta a la nueva consejera de Educación una batería de mejoras para "dignificar" la labor docente en Extremadura

CSIF ha trasladado este viernes a la nueva consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, una batería de reivindicaciones para mejorar la enseñanza pública en la región y dignificar la labor docente. La organización sindical sitúa la homologación salarial con el resto de comunidades autónomas como una de sus principales prioridades para acabar con lo que considera un agravio para el profesorado extremeño.

Homologación salarial para los docentes extremeños

La presidenta de Educación de CSIF en Extremadura, Mercedes Barrado, acompañada por delegados del sector, ha reclamado a la consejera que se abra una negociación para poner fin a la disparidad retributiva que afecta a los profesionales de la enseñanza pública extremeña. Según el sindicato, los docentes de la región cuentan con los salarios más bajos del país en la enseñanza pública, una situación que CSIF pide corregir mediante el diálogo en la Mesa Sectorial de Educación.

Barrado ha defendido ante la nueva responsable educativa que “el mismo trabajo merece igual salario”, una frase con la que ha resumido la demanda de equiparación retributiva. La representante sindical ha recordado que los docentes pertenecen a cuerpos nacionales y ha pedido que la Consejería reúna cuanto antes a todos los sindicatos para abordar la homologación salarial en Extremadura.

Carrera profesional y promoción docente

CSIF también ha puesto sobre la mesa la necesidad de implantar la carrera profesional docente en Extremadura, una reivindicación que, según la organización, ya está reconocida en otras comunidades autónomas. El sindicato considera imprescindible que el profesorado extremeño disponga de vías reales de promoción y reclama una nueva convocatoria de catedráticos para ampliar las oportunidades de desarrollo profesional.

Menos burocracia en los centros

Otra de las demandas trasladadas a Sandra Valencia se centra en la reducción de la carga burocrática que soportan los centros educativos. CSIF sostiene que los profesionales de la enseñanza pública asumen con frecuencia tareas administrativas que no tienen reconocidas ni forman parte de sus competencias, lo que acaba dificultando su labor docente diaria.

Protocolos ante calor, lluvia y viento

La organización sindical ha reclamado, además, mejoras en la organización y el acondicionamiento de los centros educativos extremeños. Barrado ha subrayado la necesidad de disponer de protocolos eficaces ante situaciones climatológicas adversas, tanto por las altas temperaturas que volverán a notarse en las aulas como por episodios de fuertes lluvias o viento.

Interinos, docentes itinerantes y FP Dual

CSIF ha exigido igualmente la derogación del decreto que impide a los docentes interinos el cobro y reconocimiento de los meses de verano, así como una actualización de la normativa que regula las interinidades en la enseñanza pública extremeña. El sindicato también ha incluido entre sus prioridades la mejora de las condiciones de los docentes itinerantes y nuevas medidas para reforzar la Formación Profesional en Extremadura, especialmente la FP Dual.