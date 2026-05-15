'Decorado' cruza el Atlántico: Glow lleva un estreno extremeño con Goya a las salas de Estados Unidos

'Decorado' ya no solo pertenece al palmarés del cine español. Ahora también cruza el Atlántico. La película de Alberto Vázquez, coproducida por el estudio extremeño Glow, con sede en Almendralejo, llega este viernes, 15 de mayo, a los cines de Estados Unidos de la mano de GKIDS, uno de los sellos de referencia en la distribución de animación de autor.

El estreno comercial en salas estadounidenses supone un nuevo salto internacional para una película que ha terminado de confirmar el peso de la animación extremeña en una temporada histórica. 'Decorado' ha ganado el Goya y el Forqué a Mejor Largometraje de Animación, además del premio Quirino al Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano, y ahora afronta una nueva etapa en uno de los mercados más competitivos del mundo.

De Almendralejo al escaparate internacional

La película está producida por Uniko (País Vasco), Glow (Extremadura), Abano Produccións (Galicia) y Sardinha em Lata (Portugal). Antes de su llegada a los cines de Estados Unidos, ha tenido su premiere mundial en el Fantastic Fest de Austin y su estreno nacional en la competición del Festival de Sitges, dos escaparates clave para el cine fantástico, de autor y de animación.

El vínculo extremeño no es menor. Glow ha convertido Almendralejo en uno de los nombres propios de la animación española, con una trayectoria que ha ganado fuerza en los últimos años y que en la última edición de los Goya alcanzó una noche histórica. Allí, 'Decorado' subió al escenario para recoger la estatuilla a Mejor Largometraje de Animación, en una edición en la que Extremadura también celebró el premio al Mejor Cortometraje de Animación para 'Gilbert', producido por Agencia Freak, nacida en Cáceres.

Aquel doblete dejó una imagen difícil de repetir para el cine regional. "¡Gracias Almendralejo, gracias Extremadura!", celebró el director de Glow, José María Fernández de Vega, al recoger el premio junto al equipo de la película. La frase resumía algo más que una alegría de gala: confirmaba que una producción con sello extremeño había logrado abrirse paso hasta el primer nivel del cine español y ahora prolonga ese recorrido con su estreno en Estados Unidos.

Una película que no ha dejado de crecer

'Decorado' ha llegado a este estreno en Estados Unidos con un recorrido especialmente sólido. El largometraje fue uno de los grandes títulos de Glow en la última temporada, en la que el estudio extremeño situó varias producciones en la carrera hacia los Goya. La película había partido además con once inscripciones en distintas categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Película de Animación y Mejor Dirección de Producción.

Fernández de Vega ya describió entonces el resultado como "inaudito" y lo atribuyó a un "trabajo constante". Esa lectura mantiene ahora toda su vigencia: lo que empezó como una presencia fuerte en la carrera de los premios ha terminado convirtiéndose en una cadena de reconocimientos y estrenos internacionales para una película nacida desde una coproducción en la que Extremadura ha tenido un papel destacado.

El propio equipo de 'Decorado' subrayó en los Goya la dificultad de sacar adelante un proyecto de estas características y agradeció el apoyo de los profesionales y de las instituciones implicadas, "sin todos ellos imposible". La película ha contado con la participación del ICAA, RTVE, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco, además del apoyo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo.

Animación para contar el mundo

La obra de Alberto Vázquez plantea una fábula sobre el sentido de la vida, la libertad y las grietas de un mundo aparentemente ordenado. En los Goya, el equipo defendió que "la animación no es un genero, sino un medio para contar todo tipo de historias", una idea que encaja con el recorrido internacional de la película y con su entrada en el circuito estadounidense de animación de autor.

También definió 'Decorado' como "una fábula sobre el sentido de la vida y de la libertad", y sostuvo que el amor verdadero es "lo único que nos puede curar de este mundo a veces lleno de ruidos y de injusticias". Ese fondo, entre lo existencial y lo crítico, ha acompañado a una película que ha ido sumando premios y festivales antes de dar ahora el salto comercial a las salas de Estados Unidos.

La novena película española de GKIDS

La distribución por parte de GKIDS refuerza la proyección internacional de la película. 'Decorado' es la novena producción española que este sello lleva a Estados Unidos. Entre sus antecedentes figura también 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', el primer largometraje de Glow, estrenado en ese mercado el 18 de agosto de 2019.

GKIDS ya había distribuido además títulos españoles como 'Chico y Rita', de Fernando Trueba, Javier Mariscal y Tono Errando, que consiguió la nominación al Oscar en 2012. La entrada de 'Decorado' en ese circuito coloca de nuevo a una producción con sello extremeño en una plataforma de visibilidad internacional.

En España, el film ha sido distribuido por Barton Films, mientras que Le Pacte gestiona sus ventas internacionales. El estreno en Estados Unidos llega así como una nueva escala para una película que ha hecho crecer el nombre de Glow y ha situado a Almendralejo en una conversación cada vez más amplia sobre el presente de la animación española.